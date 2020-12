Consumentenbond: In veel verpakkingen van voedingsmiddelen en huishoudelijke producten zit meer lucht dan product

De Consumentenbond bekeek van 40 willekeurige producten in de supermarkt de hoeveelheid van het product en de grootte van de verpakking. De helft van de verpakkingen bleek voor meer dan de helft gevuld met lucht. Bij 10 producten was dat zelfs 75% of meer.

Zo passen in de dozen van Sun 80 vaatwasblokjes. Maar er zitten, verpakt in nog een extra plastic zakje, slechts 22 in. De tabletten bedekken net de bodem van de doos, de rest is lucht. Ook de dozen vaatwastabletten van Albert Heijn en Klok zitten vol lucht. Net als de waspods van Lenor All in 1 (67% lucht), de chocolade van Lindor (83% lucht) en verschillende ontbijtgranen (50% lucht).

Meer verpakking dan inhoud

In sommige gevallen bevat een product meer verpakking dan inhoud. Zoals bij Naturally Good dagcreme van Nivea. De crème zit in een ronde potje dat weer in een 2 keer zo groot vierkante doosje verpakt is. Het potje heeft een dubbele bodem, dubbele wanden en een deksel van een halve centimeter dik. Voor het potje is in totaal méér kunststof gebruikt dan er aan crème in past. Al deze trucs zorgen ervoor dat het kubusdoosje voor 84% is gevuld met lucht en verpakkingsmateriaal. Niet bepaald ‘naturally good’.

Ook haarstylingmerk Taft en tandpastamerk Colgate gebruiken dergelijke verpakkingstrucs. Hierdoor denkt de klant meer te kopen dan hij in werkelijkheid doet.

Goede sier met duurzaamheidsclaims

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Veel van deze bedrijven maken goede sier met duurzaamheidsclaims, maar maken die helemaal niet waar. Neem de Nederlandse Cosmetica Vereniging. Die publiceerde een verduurzamingsplan waarin het de milieubelasting van verpakkingen erkent en de ambitie uitspreekt om minder verpakkingsmaterialen te gebruiken. Dat lijkt een loze belofte. En ook het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en haar leden, voornamelijk supermarkten, zeggen in 2025 20% minder verpakkingsmateriaal te willen gebruiken. Voorlopig zie ik daar niets van terug. Terwijl fabrikanten wettelijk verplicht zijn het gewicht en volume van verpakkingen tot een mimimum beperken.’

Het volledige onderzoek is te lezen in de Consumentengids van januari 2021.