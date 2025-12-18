Op 60% van de producten van drankfabrikant Riedel staat een misleidende duurzaamheidsclaim. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Riedel heeft inmiddels beloofd misleidende claims van bekende merken als Appelsientje, Coolbest en DubbelFriss te verwijderen.

Websites supermarkketens

De Consumentenbond onderzocht alle 126 producten binnen de 8 (fruit)drankenmerken van Riedel. Op 74 producten stonden misleidende duurzaamheidsclaims. Alleen DubbelDrank en Extran zijn vrij van greenwashing. Op de andere merken (Appelsientje, Coolbest, DubbelFriss, Healthy People, Taksi en Van der Boom) staan claims die te vaag of te stellig zijn. Zoals ‘Our goal is 100% sustainable fruit’ of ‘Onderweg naar 100% duurzaam’.

Zogenaamd duurzaam

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Riedel probeert bij 6 van zijn 8 merken goede sier te maken met te rooskleurige duurzaamheidsclaims. Wij zijn niet tegen duurzaamheidsclaims, maar alleen met een eerlijke en feitelijke claim help je consumenten. Misleidende claims zorgen ervoor dat het vertrouwen van consumenten in duurzaamheidsclaims en -keurmerken afbrokkelt.’

Te vrijblijvend

In 2022 gaf de Reclame Code Commissie (RCC) de Consumentenbond al gelijk over de claim: ‘Our packs are 100% linked to plant-based materials’ van CoolBest. Die belofte klopte niet, de verpakking is niet 100% plantaardig, er zit ook aluminium in. Ook de alternatieve claim ‘Our packs are 95% linked to plant-based materials’ wees de RCC af, maar Riedel bleef die gebruiken. In 2024 sprak de Consumentenbond de fabrikant opnieuw aan, maar kreeg alleen een vrijblijvende reactie.

Onderzoekgegevens naar toezichthouder

Molenaar: ‘We hebben een uitgebreide inventarisatie gedaan en Riedel nogmaals aangesproken. Riedel heeft nu toegezegd de claims van de verpakking en de website te verwijderen. We zullen dat goed in de gaten houden. Verder hebben we onze onderzoeksgegevens gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt.’

De Consumentenbond constateerde in juli 2025 in een vergelijkbaar onderzoek grootschalige greenwashing bij Unilever. En supermarkten bleken de misleidende duurzaamheidsclaims van Unilever klakkeloos over te hebben genomen op hun websites. Na vragen van de Consumentenbond werden die claims verwijderd. Ook dit keer checkte de Consumentenbond de supermarktwebsites. Bij Jumbo en Plus stonden op de bestelpagina’s van Riedel-producten ook allerlei vage claims. Die claims zijn inmiddels verwijderd.