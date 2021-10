Consumenten willen door supermarkten worden geïnformeerd over gezonde en duurzame voeding

Deloitte heeft een Europees consumentenonderzoek laten uitvoeren over de rol van gezondheid en duurzaamheid bij het doen van boodschappen in de supermarkt. Dit onderzoek toont aan dat 64 procent van de respondenten in de afgelopen 12 maanden meer geïnteresseerd is geraakt in het leren over de invloed van voeding op hun gezondheid. Veel consumenten zijn bereid om extra te betalen voor lokaal, duurzaam en fair-trade voedingsmiddelen. Slechts 4 procent beschouwt de supermarkt als de meest betrouwbare bron om informatie over een gezonde levensstijl te krijgen.

De rol van supermarkten

53 procent van de respondenten geeft aan dat ze graag zou zien dat hun supermarkt hen informeert over gezonde(re) alternatieven. Vooralsnog is het internet met 41 procent de belangrijkste bron van informatie. Ook sociale media (28 procent) zijn voor meer dan een kwart van de respondenten een belangrijke bron van informatie. Voor supermarkten is er op dit gebied nog veel terrein te winnen. 17 procent van de respondenten gebruikt supermarkten als een bron van informatie over gezond(er) leven, maar slechts 4 procent beschouwt supermarkten als de meest betrouwbare bron om gezondheidsinformatie met betrekking tot voeding te krijgen.

Randy Jagt, Future of Food lead bij Deloitte:”Supermarkten spelen een belangrijke rol in het bieden van keuzes en transparantie aan de consument. In de toekomst zouden zij consumenten gericht kunnen adviseren hoe gezonde en duurzame voeding te consumeren is. Dit gebeurt nog te weinig, kijkend naar deze resultaten.”

Gezondheidsimpact

Europese consumenten zijn duidelijk steeds meer geïnteresseerd om meer leren over de impact van voedselinname op hun gezondheid. Inwoners van Polen (82 procent), Finland (74 procent) en Portugal (72 procent) tonen een bovengemiddelde interesse om deze kennis op te doen. In België Nederland, Zweden (alle drie 56 procent) en Noorwegen (57 procent) is deze kennis-interesse iets lager.

Streekproducten

Het bewustzijn over de voordelen van lokaal geteelde en geproduceerde producten neemt al enkele jaren toe. De aantrekkingskracht hiervan ligt in de wens om betrokken te zijn bij de gemeenschap, in meer versheid en in minder transportkilometers. De meerderheid van de Europese respondenten (74 procent) blijkt bereid te zijn om extra te betalen (ten minste 5 procent meer) voor voedsel dat lokaal geproduceerd is. 72 procent van het totaal aantal respondenten is bereid meer te betalen voor levensmiddelen van duurzame oorsprong en fair-trade voedingsmiddelen. Op het gebied van fair-trade voedingsmiddelen scoort Nederland gemiddeld (71 procent) ten opzichte van andere Europese landen. In landen zoals Duitsland en Spanje is deze bereidheid hoger, namelijk 77 procent.

Adgild Hop, retail market lead bij Deloitte: “Nu consumenten meer en meer bereid lijken te zijn om te investeren in gezonde en ook duurzame voeding, ligt er voor supermarkten een mooie kans om hen beter te bedienen als het gaat om de informatievoorziening en de advisering voor het kopen van lokaal geproduceerd voedsel.”

De rol van de overheid

Naast het feit dat veel consumenten graag zien dat supermarkten een meer actieve houding aannemen als het gaat om het informeren van de consument over gezonde alternatieven, vinden zij ook dat ook de overheid een belangrijke rol hierin moet spelen. Meer dan 40 procent van de respondenten vindt dat ongezond en niet-duurzaam voedsel zwaarder moet worden belast en 51 procent van de respondenten geeft aan dat etikettering, zoals bij sigaretten, zou kunnen worden toegevoegd aan voedingsmiddelen die ongezond en niet-duurzaam zijn. Opvallend is wel dat in landen als Italië, Frankrijk, Portugal en Finland de steun voor extra belastingen op ongezonde voedingsmiddelen gemiddeld het grootst is.

Onderzoeksverantwoording

Deloitte ondervroeg 17.000 respondenten vanuit 15 Europese landen naar hun koopgedrag in supermarkten, waaronder België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.