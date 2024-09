Voedselwaakhond Foodwatch is in het gelijk gesteld bij de Reclame Code Commissie in haar strijd tegen misleidende verpakkingen van biologische en vrije uitloopeieren. De commissie concludeert dat Albert Heijn, Aldi, Lidl, Plus en Wegman (bij Dekamarkt) in overtreding zijn geweest door consumenten te misleiden over vrije uitloop van leghennen. Door de vogelgriep gold namelijk een ophokplicht, waardoor de kippen al maandenlang binnen zaten.

De producenten schetsen op hun eierdoosjes en online een onrealistisch beeld van het leven van leghennen tijdens de ophokplicht. Ze verzuimen het ook op het doosje of op het schap te vermelden dat er van vrije uitloop geen sprake is. Anke Bakker, campaigner bij Foodwatch: “Consumenten die het belangrijk vinden om eieren te kopen van kippen die een beter leven hebben gehad, en daar graag wat meer voor neertellen, zijn niet geïnformeerd over het feit dat de eieren afkomstig zijn van kippen die maandenlang binnen hebben gezeten. Alleen met eerlijke informatie kunnen consumenten een weloverwogen besluit nemen over welke eieren ze kopen of dat ze er misschien wel helemaal van afzien.”

Foodwatch klaagde al in maart 2024 over idyllische reclames over vrije uitloop van hennen op eierdoosjes tijdens een ophokplicht. In werkelijkheid hebben veel kippen maandenlang verplicht binnen gezeten vanwege de aanhoudende vogelgriep (tot 24 april 2024 toen de Rijksoverheid de ophokplicht geheel introk). Foodwatch diende daarom klachten in over teksten over de kippen op de eierdoosjes zoals “Overdag genieten zij van de vrije uitloop waar ze zich heerlijk kunnen uitleven.” en illustraties van kippen die vrij rondscharrelen in een weiland met bloemen.

De Reclame Code Commissie beoordeelt de verpakkingen van eierdoosjes bij vijf supermarkten als misleidend. De Commissie vraagt de supermarkten dan ook aan om “niet meer op een dergelijke wijze reclame te uiten”. Het gaat bij Aldi, Plus en Wegdam (Dekamarkt) om vrije uitloopeieren en bij Lidl om biologische eieren. De Albert Heijn ging zowel bij vrije uitloop als bij biologische eieren in de fout. Deze supermarkten zullen de verpakking van hun eieren moeten aanpassen zodra er weer een ophokplicht wordt ingesteld. Er loopt nog een bezwaartermijn van 14 dagen waarin de supermarkten bezwaar kunnen maken tegen de uitspraken. Doen zij dit niet, dan wordt het besluit definitief.

De Europese Unie besloot in augustus 2023, onder druk van de agro-industrie en supermarkten, dat eieren van opgehokte kippen onbeperkt als ‘vrije uitloop’ eieren mogen worden verkocht, ook bij langdurige ophokperiodes. Voorheen mochten deze eieren maximaal 16 weken als vrije uitloop worden verkocht, waarna ze als scharreleieren moesten worden gelabeld. Een schandalig besluit, wat Foodwatch betreft. Bovendien viel het Foodwatch op dat producenten, naast de toegestane misleidende benaming, ook nog vrijwillig extra valse claims en onjuiste illustraties aan de eierdoosjes toevoegen. Bij biologische eieren bleek dit hetzelfde geval.

Foodwatch diende meer klachten in over misleidende eierdoosjes. De klachten tegen Blije Kip (buitenei, biologisch en vrije uitloop), Jumbo (vrije uitloop en biologisch) en Rondeel van Albert Heijn zijn afgewezen. Foodwatch maakt bezwaar tegen de uitspraken over Blije Kip en zal de overige uitspraken nog nader bestuderen voor mogelijke vervolgstappen.

Foodwatch pleit voor een dierwaardige veehouderij en vindt dat consumenten structureel eerlijk moeten worden geïnformeerd over de wijze waarop dieren zijn gehouden. De uitspraken van de commissie zijn een belangrijke stap in de richting van transparantie en eerlijkheid voor consumenten, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken.