Consumenten kopen bewuster en passen koopgedrag aan

Natuurlijk zijn onze printers belangrijk, maar het zijn de mensen die ze meerwaarde geven. Lees waarom #MVO #vitaliteit #HPO bij Andi een prioriteit hebben. bit.ly/2C6VPyh pic.twitter.com/vVvVC9mr4w

mooie stap #kruidvat stoppen met verkoop #tabak. Je verliest een paar klanten maar je wint aan klanten door positief imago = fans! #MVO

@marijnfietst @LamyaeA @Sheilalaka @nrc Eerst vragen ;-) Natuurlijk geen sporters terugtrekken. Toyota zou, als was het maar vanuit een #MVO gedachte, een duidelijker standpunt moeten nemen en niet, in lijn IOC, dat het een interne aangelegenheid is. Dan loop je er van weg.

Stemstemstem! We staan in de finale van het meest vooraanstaande circulaire economie awardprogramma. Help jij ons om te winnen, door je stem uit te brengen? #duurzaamondernemen #mvo #sustainability #nowaste #TheCirculars #CircularEconomy @CircularsAwards thecirculars.org/peoples-choi…

Nederlands producent van zonnecollectoren @SolarusSunpower haalt €900.000 euro bij 570 investeerders op via #crowdfunding. duurzaam-beleggen.nl/2018/01/… #mvo #energietransitie

Papierloos in 2018. Klinkt mooi toch! Dat is alleen vaak best een stap. Wij hebben 6 redenen voor u op een rij gezet waarom u kan kiezen voor een Document Management Systeem. #kostenbesparen #dossiervorming #stroomlijnen #actuele #informatie #MVO Lees meer ow.ly/dBK230hzR4V pic.twitter.com/xKCcSICdGw

#Duurzaamheid speelt belangrijke rol bij kwalificatie @bol_com, @boskalis en @UnileverNL als finalist 'Stakeholder Management Award 2018' duurzaam-ondernemen.nl/finali… #mvo #STM18 pic.twitter.com/ZioxXcxXTz

Heb je even zin om mee te denken? Waar vind ik volgens jou nieuwe #vrijwilligers voor @HumanitasTAZ? Ik denk vooral ook aan #lokaal betrokken #bedrijven #organisaties #Zwolle #mvo #mkb pic.twitter.com/jOsRZq6L0J

On why transparency is set to become the backbone of a circular economy floow2healthcare.com/news-det… via @Lvankerkhoven #mvo #duurzaam #mvo_nl

Welke beleggingsadviseur deed het beter? P+ selecteerde in 2016 uit >300 duurzame beleggingsfondsen 10 fondsen die in 2017 gemiddeld 11% rendement opleverden ow.ly/RE7W30hzFuK #MVO pic.twitter.com/enisFUtWgt

Gefeliciteerd #Kruidvat en #Trekpleister met deze #MVO stap! #Productveiligheid is een belangrijk #MVOrisico. Welke retailer volgt? twitter.com/rookvrijegen/s…

Wat helpen #betonstop en #bouwmeesterscan als de gemeenten niet stoppen willen met ... verkavelen en uitbreiden? Kan #mvo en #duurzaam ondernemen het zuinig gebruik van open ruimte versterken? @AtelierBWMSTR @Erik_BBL @VRPvzw @krisbachus @NAVarchitecten @pboucneau @vvsg pic.twitter.com/0NNTwKJrdd

Goede zaak! 'Kruidvat haalt tabak uit assortiment' #MVO fd.nl/1234744

@ToyotaNL @TeamNLtweets @Mamaprive #Toyota boeit het als sponsor #TeamNL dus niets dat IOC lid in opspraak is geraakt. Bijzonder, hier zou je als sponsor een rol kunnen spelen! #MVO #Eurlings #veiligsportklimaat

Vraag jij je af hoe een #circulair systeem concreet binnen jouw bedrijf past? Wil jij kosten besparen én meedenken over een circulair business model van de toekomst? Dan is @ABNAMRO op zoek naar jou om deel te nemen aan een onderzoek! duurzaam-ondernemen.nl/neem-d… #mvo pic.twitter.com/ly1TrDXP7O

Martin Lurvink, directeur van borstelfabriek @luva en participatiecoach Ingrid te Veldhuis van founder @Estinea vertellen over hun samenwerking met mensen met een afstand tot werk #MVO #Achterhoek : bit.ly/2ETwwxl