Welke duurzaamheidszorgen leven er bij consumenten? En op welke thema’s verwachten zij actie vanuit de bloemensector? Tijdens het webinar Consument & Duurzaamheid, uitgezonden op 15 april, presenteerden Anne van der Wal (Bloemenbureau Holland) en Lieke van der Loo (onderzoeksbureau Kantar) de belangrijkste onderzoeksresultaten uit vier Europese landen. Zij namen geïnteresseerden mee in de ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied en deelden waardevolle consumenteninzichten.

De houding van de consument

Uit onderzoek in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk blijkt dat consumenten sinds Q2 2024 minder positief zijn over de inspanningen van de sector op het gebied van duurzaamheid. Het positieve sentiment over de bloemensector daalt in alle landen, met name in Nederland. Ook in de plantensector is er sprake van een afname, al is die minder sterk. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is het sentiment stabiel.

In Nederland zijn consumenten in stedelijke gebieden en jongere doelgroepen positiever gestemd dan ouderen en plattelandsbewoners. Hoger opgeleiden zijn over het algemeen kritischer. Ook blijkt dat ‘heavy buyers’ – consumenten die vaak bloemen of planten kopen – een positiever beeld van de sector hebben.

Zorgen verschillen per land

De zorgen van consumenten variëren per land. In Nederland gaat het vooral om gewasbeschermingsmiddelen, CO₂-uitstoot en stikstof. In Duitsland en Frankrijk ligt de focus op watergebruik. In het Verenigd Koninkrijk speelt het gebruik van veen (peat) een grotere rol. Opvallend is dat, waar in de andere landen de zorgen toenemen of stabiel blijven, deze in Frankrijk op alle thema’s afnemen.

Consument verwacht actie op concrete thema’s

Op de thema’s waarover zorgen bestaan, verwacht de consument actie vanuit de sector. In Nederland gaat het met name om plastic verpakkingen, gewasbeschermingsmiddelen, uitstoot en arbeidsvoorwaarden. Die arbeidsvoorwaarden worden ook in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland benoemd.

Biodiversiteit nog weinig bekend bij consument

Hoewel biodiversiteit een actueel thema is binnen de sector, maakt slechts 16% van de consumenten zich hier zorgen over. In Frankrijk en Duitsland is het bewustzijn iets groter, vooral onder bewoners van landelijke gebieden. Toch denkt 70% van de consumenten hier nog niet actief over na.

Duurzaam gedrag: wens bij sector, niet bij zichzelf

Eén op de vier consumenten zegt minder bloemen en planten te kopen vanwege zorgen over gewasbeschermingsmiddelen. Zij twijfelen aan de veiligheid en pleiten voor strengere regels en meer transparantie. Tegelijkertijd blijkt dat prijs en kwaliteit nog altijd doorslaggevend zijn in het aankoopproces. De consument verwacht vooral dat de sector verantwoordelijkheid neemt en wil hierin worden ‘ontzorgd’.

Transparantie en échte stappen noodzakelijk

De consument wordt steeds kritischer en bezorgder. Dit wordt gevoed door media, ngo’s en de maatschappelijke discussies die er spelen. De consument wil graag blijven genieten van bloemen en planten, maar wel met een gerust hart. Transparantie en zichtbare verbeteringen zijn cruciaal. De oproep aan de sector is helder: werk aan vertrouwen en laat zien welke stappen gezet worden richting een duurzame toekomst.