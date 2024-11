Op vrijdag 29 november sluit Dille & Kamille voor de derde keer haar winkels en webshops op Black Friday. In plaats van mee te doen aan de koopgekte, kiest het merk bewust voor Green Friday, een dag om bewust te pauzeren. Deze keuze is niet zonder reden: uit onderzoek van Marketresponse blijkt dat 73% van de Nederlandse consumenten zich zorgen maakt over overconsumptie, en bijna driekwart (72%) ziet Black Friday als een versterker van dit probleem. Met Green Friday wil Dille & Kamille het tij helpen keren. Door een dag bewust te pauzeren, hoopt het merk mensen aan te moedigen om bewust te consumeren.

‘De opruiming’ als sterk statement

“Green Friday draait voor ons niet om kopen, maar om geven,” zegt Hans Geels, Algemeen Directeur van Dille & Kamille. “Dit jaar brengen we die visie in de praktijk door met onze medewerkers én andere B-Corp bedrijven de stad op te ruimen. We trekken eropuit met afvalzakken en grijpers, om de omgeving schoon te maken en een positieve impact achter te laten. Een opruiming – maar dan van een heel ander soort.” En er wordt niet alleen in de steden van Dille & Kamille opgeruimd, maar ook in India. Daar wordt namens al deze B-corps i.s.m. Sumthing ruim 6000kg plastic uit de Ganges opgeruimd.

Een groeiende beweging richting bewuste consumptie

De roep om verandering klinkt steeds luider: 67% van de consumenten vindt dat merken tijdens Black Friday aandacht moeten besteden aan duurzaamheid. Ook onderneemt 52% van de Belgen zelf actie tegen overconsumptie, bijvoorbeeld door bewust minder of vaker tweedehands te kopen. Met Green Friday kiest Dille & Kamille, samen met andere B-Corps, voor een bewuste en duurzame invulling van deze dag. Zo hopen zij te inspireren tot bewustere consumptiekeuzes – op Green Friday en op alle dagen daarna.

Methodologie

In de periode van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2024 is een online vragenlijst uitgezet in Nederland, Duitsland en België (specifiek Vlaanderen). Voor elk land is een steekproef van minimaal 1.000 consumenten geselecteerd, representatief voor de demografische kenmerken van de respectieve populaties. De respondenten zijn geselecteerd op basis van hun winkelgedrag, waarbij alleen personen zijn meegenomen die zelf aangeven ten minste af en toe te winkelen. Deze opzet waarborgt dat de resultaten per land zijn gebaseerd op representatieve steekproeven van de winkelende bevolking, met een minimum van 1.000 waarnemingen per land.

De visie van Dille & Kamille

“We zien een wereld om ons heen die steeds sneller draait,” vertelt Algemeen Directeur Hans Geels. “Een gehaaste, steeds onpersoonlijker samenleving vol prikkels en verwachtingen, waar mensen weinig aandacht meer voor elkaar en de natuur hebben. Wij maken ons hier zorgen over en daarom laten wij als Dille & Kamille een tegengeluid horen. Wij willen mensen laten zien dat het anders kan en hen inspireren om bewust en duurzaam te leven, in harmonie met elkaar en de natuur. Dat doen we o.a. met ons assortiment van tijdloze artikelen, gemaakt van natuurlijke, hernieuwbare materialen. Maar ook met acties zoals ‘Mei plasticvrij’, of een groene in plaats van commerciële invulling van Black Friday – of zoals wij het noemen Green Friday…”

Het gaat Dille & Kamille om wederkerigheid, om goed doen voor de natuur en voor een ander, om circulair denken, gericht op de lange termijn. “Voor ons zit geluk in kleine dingen, in bewust leven en in aandacht,” aldus Geels. “We zeggen dit niet omdat het nu ‘in’ is, zo doen wij het al meer dan 45 jaar!”