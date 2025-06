Op 12 september opent Conscious Hotel Oudegracht, de eerste vestiging van de Amsterdamse hotelgroep in Utrecht. Het boutiquehotel met 46 kamers is gehuisvest in een monumentaal pand aan de Oudegracht en verenigt een uitgesproken duurzame ambitie met een diep respect voor het culturele en architectonische erfgoed. Het resultaat is een karakteristiek verblijf met energielabel A+++, waar elk detail – van 16e-eeuwse vloertegels tot 3D-geprint meubilair – bijdraagt aan een nieuwe standaard voor duurzame gastvrijheid.

Gebouwd voor de toekomst – met respect voor het verleden

Conscious Hotel Oudegracht onderscheidt zich door een uitgesproken duurzame visie die zowel in het ontwerp als in de dagelijkse operatie voelbaar is. Hoewel het historische gebouw zo duurzaam als mogelijk is gemaakt, ademt het pand historie: monumentale details zoals originele schouwen, glas-in-loodramen en kloostergangen zijn zorgvuldig behouden en verweven met moderne elementen als 3D-geprint, gerecycled en geüpcycled meubilair. Deze combinatie van erfgoed en innovatie maakt het hotel tot een van de groenste en meest karaktervolle verblijven van Utrecht – en zet een nieuwe standaard voor duurzame premium hospitality in de regio.

“We zien dat reizigers wereldwijd op zoek zijn naar betekenisvolle belevingen. Conscious Hotel Oudegracht is geen traditionele uitbreiding, maar een blauwdruk voor hoe circulair bouwen, erfgoedbehoud en premium hospitality elkaar kunnen versterken,” zegt Marco Lemmers, CEO van Conscious Hotels.“Dit is hoe stedelijke ontwikkeling er in de toekomst uit kan zien.”

Impact in elk detail – van ontbijt tot lokaal geproduceerde meubels

Waar veel hotels ‘eco’ claimen, maakt Conscious Hotel duurzaamheid voelbaar in de gehele gastbeleving. Van waterloze schoonmaakmiddelen tot lokaal geproduceerde meubels, van biologische koffiebar tot kunst van HKU-alumni in de kloostergang. Gasten krijgen de optie om af te zien van kamerreiniging, en Conscious plant een boom voor elke directe boeking of groepsreservering via Hotels for Trees.

Bewuste keuzes, meetbaar resultaat

Duurzaamheid blijkt ook bedrijfseconomisch verstandig: de circulaire bouw en lean operatie zorgen voor structurele kostenbesparingen. Denk aan lagere energierekeningen, minder afval en efficiëntere logistiek. Deze kostenvoordelen maken ruimte voor investering in kwaliteit en storytelling – en gasten zijn bereid daarvoor te betalen.

“We zien dat reizigers wereldwijd op zoek zijn naar betekenisvolle belevingen. Conscious Hotel Oudegracht is geen traditionele uitbreiding, maar een blauwdruk voor hoe circulair bouwen, erfgoedbehoud en premium hospitality elkaar kunnen versterken,” zeg Marco Lemmers, CEO van Conscious Hotels. “Dit is hoe stedelijke ontwikkeling er in de toekomst uit kan zien.”

Steun vanuit gemeente en lokale samenwerking

Conscious Hotel Oudegracht is ontworpen in lijn met de duurzaamheidsambities van Utrecht, dat in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het pand voldoet aan A+++ energiestandaarden en ondersteunt de gemeentelijke doelen voor duurzame mobiliteit en erfgoedbehoud. De gemeente Utrecht heeft het initiatief actief verwelkomd en ondersteund in vergunningstrajecten en duurzaamheidstoetsing.