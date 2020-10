CONO Kaasmakers publiceert MVO-verslag op dag van de duurzaamheid

De afgelopen drie jaar heeft CONO Kaasmakers haar duurzaamheidsactiviteiten verder uitgebouwd. Voor Nederlands duurzaamste kaasmakerij* is maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) een vanzelfsprekendheid. Dat komt tot uitdrukking in zowel een eerlijke melkprijs voor de melkveehouders als de lekkerste premiumkaas voor de consument. De stappen die daarvoor worden gezet zijn te talrijk om allemaal te noemen. Dit mvo-verslag is bevat transparante verslaglegging uitgelegd met illustrerende voorbeelden en inspirerende verhalen. Het mvo-verslag is gepubliceerd op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, en online beschikbaar.

De verbinding met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties is duidelijk herkenbaar. Bovendien zijn diverse prijzen gewonnen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid met als hoogtepunt twee jaar op rij de waardering van de Nederlandse consument als duurzaamste kaasmerk van Nederland** in de Sustainable Brand Index voor het merk Beemster kaas.

Brede blik

De wereld is groter dan CONO alleen. Daarom zoekt de coöperatie voortdurend en nadrukkelijk zoveel mogelijk samenwerking. In het mvo-verslag hebben veel van deze partners eveneens een stem gekregen. Van de leden melkveehouders tot kennisinstellingen, van deelnemers op de zorgboerderijen tot weidevogelbeschermers, en van dienstverleners tot klimaatdeskundigen. Vanzelfsprekend bevat het mvo-verslag ook informatie over de processen die van CONO de duurzaamste kaasmakerij maken.

Toekomstige generatie

Wim Betten, algemeen directeur CONO Kaasmakers, over het succes van het duurzame beleid: “Twintig jaar geleden, bij het verschijnen van het merk Beemster kaas, deden we de belofte toonaangevend te zijn in duurzaamheid en dierwelzijn. Veel van onze initiatieven worden nagevolgd door collega’s in de zuivel. Dat is mooi, want CONO is slechts een drup, maar met elkaar worden we een bui. Daarom zijn en blijven we toonaangevend in maatschappelijk verantwoord ondernemen en gaan wij voor een eerlijke marge in de hele kaasketen.”

Evert Kremer, voorzitter Raad van Bestuur CONO Kaasmakers zegt hierover: “Met een duurzame melkveehouderij kunnen we een gezonde bodem doorgeven en ervoor zorgen dat een volgende generatie ook een toekomst heeft in de melkveehouderij. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen ten voeten uit.”

*Sinds 2020 klimaatneutraal gecertificeerd door Climate Neutral Group

**In 2019 en 2020