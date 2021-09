Company Cleanup: Teambuilding met alleen maar winnaars

Stel je bent een social enterprise die teamuitjes en evenementen organiseert, om wereldwijd land en water plasticvrij te maken. Wat doe je dan als een groot deel van Nederland thuiswerkt en dus niet fysiek kan samenkomen? Dan bedenk je een Company Cleanup die medewerkers overal vanuit huis kunnen doen, met online begeleiding! Dat is precies wat Plastic Whale gedaan heeft. Voor ondernemingen en hun medewerkers die na de zomervakantie een leuk en duurzaam teamevenement willen organiseren, is de Company Cleanup een mooie oplossing. Een oplossing die niet alleen bijdraagt aan de teamspirit, maar ook direct aan een beter milieu én aan fittere medewerkers.

Handen uit de mouwen

Ieder team of bedrijf kan met 20 tot 500+ mensen, waar ook ter wereld, gelijktijdig vanuit huis aan de Company Cleanup deelnemen. De gehele activiteit, die zo’n 2,5 uur duurt, wordt gehost door een enthousiast team van Plastic Whale. Deze Company Cleanup met zowel een binnen als buiten onderdeel, doet qua lichamelijke inspanning niet onder voor een workout in de sportschool. ‘Onlangs hebben we een cleanup met voor een bedrijf in 7 landen tegelijkertijd georganiseerd’, aldus Eva de Jong, Operations Manager van Plastic Whale.

‘Tijdens het programma ontvingen we via de chat verschillende foto’s van de deelnemers en hun Cleanup, waaronder iemand die tussen de cactussen in Arizona staat. Dit was een inspirerend moment voor ons als team, om mensen in verschillende landen tegelijkertijd in actie te zien. Het probleem van de plastic soep kent namelijk geen grenzen’.

Er kan er maar één de beste zijn

De Company Cleanup heeft een doordachte opbouw. Via een boeiende quiz leren de deelnemers over de wereldwijde plastic soep en zwerfafval. Na de quiz is het ‘niet lullen maar poetsen’ geblazen. Natuurlijk is een teamuitje niet compleet zonder een competitie-element. Daarom dagen de medewerkers elkaar onderling uit. De medewerker die als beste uit de quiz komt en als eerste een volle Trash-bingokaart heeft, wint behalve eeuwige roem en knarsetandende collega’s, een fantastische prijs. De Cleanup eindigt met een gezamenlijke toost op een geslaagd en duurzaam teamevenement.

Meer info over de Company Cleanup vind je op: https://plasticwhale.com/ cleanup