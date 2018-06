CollAction maakt vuist tegen fast fashion industrie

Fast fashion is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Het produceert meer broeikasgassen dan de luchtvaartindustrie en de internationale scheepvaart bij elkaar opgeteld. Daarnaast verbruikt en vervuilt de sector ontzettend veel water: een katoenen t-shirt kost 2.700 liter om te maken en textiel is na agricultuur de grootste watervervuiler. Dan is er nog de toenemende bijdrage aan de mondiale afvalhoop (148 miljoen ton in 2030) en landgebruik (115 miljoen hectare in 2030). CollAction wil dit grote – maar vrij onbekende – probleem aanpakken en heeft daarom de Slow Fashion Summer in het leven geroepen. CollAction probeert minimaal 2.500 mensen te mobiliseren om drie maanden geen kleding te kopen, middels het crowdacting concept. Hiermee hopen de deelnemers collectieve gedragsverandering op gang te brengen en geven de deelnemers een helder signaal af aan industrie en overheden.

Vandaag wordt de campagne gelanceerd. Kijk op www.slowfashionsummer.org voor de lanceringsvideo en verdere informatie. Een diverse groep aan bekende en minder bekende Nederlanders heeft zich nu al gecommitteerd aan de actie – zoals sociaal ondernemer Nina Pierson, multi-talent Ralf Mackenbach en best geklede ondernemer van het jaar Jorg Ruis. Men kan zich inschrijven tot de eerste dag van de zomer (21 juni) – daarna gaat de Slow Fashion Summer van start.

Vervuilende werking fast fashion industrie

Fast fashion wordt gekenmerkt door een alsmaar groeiende behoefte aan nieuwe goedkope kleding met seizoenen die elkaar steeds sneller opvolgen en een prijzenslag tussen grote warenhuizen en merken. De kledingconsumptie wereldwijd is sinds 2000 meer dan verdubbeld. De gemiddelde persoon koopt nu 60% meer kleding en bewaart het ongeveer half zo lang als achttien jaar geleden. Volgens een onderzoek van de The Boston Consulting Group (BCG) en de Global Fashion Agenda (GFA) neemt de consumptie ook de komende jaren sterk toe: van 62 miljoen ton tot 102 miljoen ton in 2030. Dit komt overeen met 500 miljard t-shirts.

Dit heeft grote gevolgen voor de al schadelijke uitwerking van de fast fashion industrie. De verwachting is dat de C02-uitstoot van de industrie met 60% toeneemt, net als de hoeveelheid afval die wordt gecreëerd (in 2017 werd maar 20% van de kleding gerecycled). Daarnaast heeft de fashion industrie een groot aandeel in de vervuiling van rivieren, oceanen en zeeën door het verfproces van textiel en door plastic dat vrijkomt bij het wassen van polyester kleding. En dit zijn uiteraard alleen nog de gevolgen voor het milieu. De erbarmelijke werkomstandigheden waarin sommige kleding gemaakt wordt, verdient ook allerminst de schoonheidsprijs.

Over CollAction

CollAction.org is het eerste crowdacting-platform ter wereld en presenteert hiermee een nieuwe oplossing voor collectieve actie problemen. Dit zijn problemen waar we (bijna) allemaal aan bijdragen maar waarbij het in ons individueel belang is om ons handelen niet te veranderen – denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, files, plasticvervuiling. Bij crowdacting committeren mensen zich vooraf met een groep aan een handeling. Wanneer een vooraf vastgesteld aantal mensen zich heeft gecommitteerd, dan komt deze groep en masse in actie. Het is dus vergelijkbaar met crowdfunding, maar mensen zeggen een actie toe, in plaats van een geldbedrag. De visie van CollAction is een wereld zonder collectieve actie problemen. Wij dragen hieraan bij door een platform te ontwikkelen en te onderhouden dat crowdacting faciliteert: www.collaction.org. Het doel is om in 2019 100.000 mensen tot actie te bewegen – in Nederland en daarbuiten.