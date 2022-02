Als eerste frisdrankbedrijf in Nederland laat Coca-Cola alle vrachtwagens op biobrandstof rijden. Dat bespaart netto tot 90% CO2-uitstoot versus het gebruik van fossiele brandstof1. Het gaat om 50.000 ritten die jaarlijks worden gereden voor het vervoer van onder andere Coca-Cola, Fanta, Fuze Tea en Chaudfontaine. Fossielvrij vervoer van de producten is een belangrijke stap op weg naar een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2040.

Deze biobrandstof, HVO100 (hydrotreated vegetable oil), wordt tot 92% gemaakt uit reststromen die geen andere functie meer hebben, zoals gebruikt frituurvet2. Behalve de reductie van CO2, leidt dit ook tot een schonere verbranding dan bij gewone diesel: er komt onder andere tot 30% minder fijnstof en 9% minder stikstof vrij.

Op het gebied van duurzamer en efficiënter transport zijn eerder al stappen gezet. Marijke Jacobs-Heefer, Associate Director Country Logistics bij Coca‑Cola Europacific Partners Nederland: “Op veel trajecten rijden wij bijvoorbeeld met EcoCombi trucks. Dat zijn extra lange vrachtwagens die meer producten in één keer mee kunnen nemen en dat scheelt heel wat ritten per jaar. Ook stapten we met enkele vrachtwagens al over op 30% biobrandstof. Met de volledige overgang naar HVO100 voor het vervoer van al onze dranken bouwen we voort op de eerdere stappen en zetten we opnieuw een grote stap voorwaarts. Het betekent natuurlijk investeren, maar het belang van onze klimaatambities reikt ver.”

Grote stap voorwaarts, geen eindstation

Coca-Cola in Nederland beschouwt dit als een grote stap voorwaarts, maar niet als een eindstation. “Op dit moment is HVO100 de meest duurzame optie die beschikbaar is voor ons type transport en waarmee we nu CO2-reducties kunnen realiseren. Maar hier stopt het niet natuurlijk. We blijven kijken welke duurzame mogelijkheden nog meer beschikbaar zullen komen”, aldus Jacobs-Heefer.

De overstap op biobrandstof is mogelijk door de goede samenwerking in de keten met de transportbedrijven die voor Coca-Cola Europacific Partners rijden zoals Van Rijen, Zandbergen, Snel Logistic Solutions en T-Trex. Het overgrote deel van de brandstof komt van Neste, ’s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel uit afval- en reststoffen.

Route naar klimaatneutraal in 2040

Coca-Cola Europacific Partners zal niet later dan in 2040 in West-Europa volledig klimaatneutraal zijn. De ambitie is dat de fabriek in Dongen in 2023 zelfs al CO2-neutraal zal worden, bijvoorbeeld door de inzet van warmtepompen, lokale groene energie en elektrische heftrucks. Ook worden alle flessen sinds 2021 gemaakt van 100% gerecycled plastic3, dat een 42% CO2-reductie ten opzichte van nieuw plastic oplevert.

1 Memo HVO100 Rebel Energy, Water & Climate 2021 i.o. van Coca-Cola Europacific Partners Nederland

2 Memo HVO100 Rebel Energy, Water & Climate 2021 i.o. van Coca-Cola Europacific Partners Nederland

3 Exclusief dop en etiket, deze zijn wel volledig recyclebaar