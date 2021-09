Coca-Cola in Nederland gebruikt geen nieuw plastic meer voor haar flessen

Coca-Cola in Nederland onderweg naar klimaatneutraal

Deze stap is onderdeel van de ambitie van Coca-Cola in Nederland om in 2040 over de hele waardeketen klimaatneutraal te zijn. Er wordt al hard gewerkt om de Coca-Cola fabriek in Dongen, Noord-Brabant, vanaf 2023 volledig CO2 neutraal te laten opereren. Het bedrijf blijft de komende jaren investeren in duurzaamheid en het terugdringen van de milieu-impact. “Duurzaamheid is een prioriteit voor ons bedrijf”, vertelt Jaap Wassink, VP & Country Director Coca-Cola Europacific Partners Nederland. “Als marktleider is het belangrijk om de juiste koers te varen en dat marktleiderschap ook te laten zien als het gaat om verduurzaming. De overstap naar 100% gerecycled plastic is voor ons een stevige maar heel belangrijke investering, die we graag doen. We blijven werken aan het verminderen van onnodig plastic gebruik waar dat kan, aan duurzamer grondstoffengebruik en het recyclen van eigen afvalstromen.”

Duurzaamheid en circulariteit toegankelijker maken

“Kies ons! We zijn niet nieuw en daar zijn we trots op!’ De volledige transitie naar 100% gerecyclede plastic flessen (rPet) wordt ondersteund door een campagne die de consument motiveert de 100% rPET flessen van Coca-Cola te helpen recyclen. Karlijn in ‘t Veld, country director bij Coca-Cola Nederland: “We zijn erg blij met deze belangrijke mijlpaal. Het is onze verantwoordelijkheid om meer duurzame aankopen toegankelijker te maken voor klanten en consumenten en daar helpen we hen graag bij. Deze stap is in lijn met onze ambitie waarbij we tegen 2025 elke fles die we verkopen weer ingezameld willen zien om opnieuw te kunnen recyclen. We hopen met de bekendheid van onze merken de consument te bereiken over het belang van duurzaamheid en circulariteit om hen vervolgens mee te nemen in onze reis van verduurzaming; de nieuwe 100% rPET-flessen zijn daar een goed voorbeeld van.”

Minder en duurzamere verpakkingen

Coca-Cola in Nederland werkt al lange tijd aan het verder verduurzamen van alle verpakkingen en het verminderen van het gebruik van nieuw plastic binnen de gehele keten. Zo introduceerde Coca-Cola een jaar geleden de KeelClip™ verpakkingen, waarmee minimalistisch karton het plastic om blikjes heen vervangt. Ook houdt het merk zich bezig met het verkleinen van de hoeveelheid plastic in de flessen – de 1,5 liter fles van Coca-Cola is al een stuk lichter dan een paar jaar geleden – en wordt er ook gewerkt aan verdere innovaties zoals het ontwikkelen van alternatieven zoals een papieren fles en verpakkingsvrije oplossingen. Daarnaast worden ook de plastic omverpakkingen van multipacks en de transportverpakkingen4 van alle drankverpakkingen (plastic flessen en blik) gemaakt van 100% gerecycled plasticfolie. Dit levert een besparing op van 600.000 kilo nieuw plastic en dringt de CO2-uitstoot van deze verpakkingen terug met 60%.