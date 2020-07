Coca-Cola European Partners investeert in Nederlandse innovatie voor circulair plastic

Coca Cola European Partners (CCEP), de grootste Coca-Cola-bottelaar wereldwijd, financiert CuRe Technology – een Nederlandse recyling startup die een tweede leven kan geven aan verschillende soorten plastic polyester* die nu nog veelal lastig te recyclen zijn. Dit ondersteunt de transitie naar een circulaire economie voor plastic PET-flessen.

Door de investering van CCEP Ventures kan CuRe zijn veelbelovende ‘vernieuwings’-technologie voor plastic verder ontwikkelen, van demonstratiefabriek tot het punt waarop deze commercieel kan worden ingezet. Dit is een exclusieve overeenkomst binnen de Water en Frisdrankensector.

De technologie van CuRe kan CCEP ondersteunen bij de ambitie, samen met The Coca-Cola Company in West-Europa, om het gebruik van nieuw ‘virgin oil based’ PET uit te bannen komend decennium. Hierdoor zal CCEP in West-Europa jaarlijks ruim 200.000 ton minder nieuw ‘virgin’ plastic gebruiken voor het verpakkingsportfolio.

Als onderdeel van het gezamenlijke duurzaamheidsplan This is Forward, hebben Coca-Cola European Partners en The Coca-Cola Company in West-Europa de ambitie om tegen 2025 alle verpakkingen in te zamelen, en ervoor te zorgen dat alle verpakkingen volledig recyclebaar zijn. In Nederland bestaan de PET-flessen van Coca-Cola momenteel voor meer dan 50% uit gerecycled plastic. De PET-flessen van een aantal merken, zoals Chaudfontaine en Fuze Tea bestaan voor 100% uit gerecycled plastic**. Het is de doelstelling van CCEP om voor alle PET-flessen toe te werken naar 100% recycled plastic, door gebruik te maken van volledig gereyclede of hernieuwbare materialen.

Toewerken naar een circulaire economie

De financiering in CuRe door CCEP Ventures is een toevoeging aan bestaande strategische investeringen door The Coca-Cola Company in West-Europa die het opschalen van een reeks van ‘verbeterde’ volledige depolymerisatie recycling technologieën onderzoeken en ondersteunen, om een circulaire economie voor PET-verpakkingen te kunnen realiseren.

Depolymerisatie recycling technologieën vormen een aanvulling op bestaande mechanische polymeer recycling processen. Door deze nieuwe technologieën kan polyester afval dat nu niet gerecycled kan worden via mechanische recycling en daarom nu wordt gedowncycled of verbrand toch worden gerecycled naar bruikbare polyester. Deze technologieën kunnen een rol spelen in het aanzienlijk verhogen van het aanbod van gerecycled plastic en kunnen tegelijkertijd de overgang naar een circulaire economie voor PET-flessen versnellen door de afhankelijkheid van nieuw plastic uit aardolie te verminderen.

Coca-Cola in West-Europa werkt aan een toekomstbestendige visie voor PET-verpakkingen zonder dat er nieuw ‘virgin oil based’ PET nodig is (illustratie van toekomstige bronnen van PET in West-Europa: 70% uit mechanische recycling, 25% uit verbeterde recycling en 5% PET uit plantaardige hernieuwbare bronnen, waarbij alle verpakkingen 100% recyclebaar blijven).

Over CuRe

CuRe Technology gebruikt een gedeeltelijke depolymerisatie techniek waarbij de polymeerketen net genoeg wordt afgebroken om alle kleurstoffen en andere additieven eruit te halen, om daarmee weer hoge kwaliteit voedselveilig polyester te kunnen maken. Deze technologie gebruikt significant minder energie dan volledige depolymerisatie technologieën, met daardoor minder CO₂ impact. Het CuRe proces is modulair opgezet en de ambitie is om op termijn alle soorten polyester afval, inclusief tapijt en textiel ook te kunnen recyclen.

Jaap Wassink, VP & Country Director Coca-Cola European Partners Nederland: “CuRe is een interessante Nederlandse technologische start-up die echt voor verandering kan zorgen en is ontwikkeld door een ervaren consortium. De investering hierin vanuit CCEP Ventures onderstreept onze betrokkenheid om innovaties te ondersteunen die de potentie hebben om groei te kunnen bieden in onze business en onze duurzame verpakkingsdoelstellingen. Het biedt ons ook mogelijke toegang tot de toenemende vraag naar gerecycled PET, dat ons zal helpen bij een versnelde realisatie van onze ambitie om PET-flessen te maken van 100% rPET. ”

Josse Kunst, Chief Commercial Officer of CuRe: “Polyester is een van de best recyclebare plastics ter wereld en mag niet worden verspild. Voor de initiële ontwikkelingsfase van het CuRe-proces in het laboratorium, ontvingen we een subsidie van de Europese Unie en vanuit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Met de investering van CCEP Ventures kunnen we onze ambitie om een energiezuinige oplossing te creëren voor de oneindige recycling van polyester, sneller realiseren. De steun van CCEP Ventures maakt het mogelijk om te starten met het recyclen van moeilijk te recyclen plastic zoals gekleurd of niet transparant plastic, te recyclen naar hoge kwaliteit voedselveilig polyester en om de eerste stap zetten richting ons uiteindelijke doel om alle polyester oneindig te recyclen, steeds opnieuw.”

* Polyester is een plasticvariant die door zijn chemische structuur uitermate geschikt is voor circulaire recycling

** De PET-flessen van de merken Chaudfontaine en Fuze Tea bestaan uit 100% gerecycled plastic, uitgezonderd van de dop en het etiket