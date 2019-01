Coalitie lanceert campagne in Den Haag: Geen VIP-rechten voor multinationals

ABN AMRO heeft vandaag de samenwerking met Social Enterprise NL met 2 jaar verlengd. Social Enterprise NL is aanjager van de beweging van sociaal ondernemers: ondernemers die kiezen voor maatschappelijke waarde.#ABNAMRO #MVO abn-amro.smh.re/UMT

Op naar ⁦@OnbeperktWerken⁩: voorbereidingen treffen voor de aftrap 7/2 van de “Social Impact Competitie”. ⚽️ #mvo #inclusiviteit #arbeidsmarkt pic.twitter.com/bb6zqKmwaI

🐸 Deze kikker wil ons vertellen dat er hoogdringend verandering moet komen. Vorige maand zetten we hem daarom op de cover van ecoTips december. Lees meer over dit werk van Jan van Craesbeeck (VIZOOG) op buff.ly/2VWHhrk #ecologie #kunst #mvo #biodiversiteit pic.twitter.com/WSvdvYDEsh

Het was voor Copiatek weer een geslaagde dag met veel nieuwe contacten en deelnemers aan onze missie. #mvo #circulairondernemen #hergebruik lnkd.in/ehBzxQt

Samen met Tom van Duijn de #Inspiratiebioscoop in elkaar gezet voor het #NE19 event van MVO Nederland morgen. MaatschapWij staat samen Social Impact Factory Utrecht en Eosta BV / Nature & More op het Futureproof Lab om inspirerende #MVO verhalen te delen.…lnkd.in/dUcFTyi

Oh ja en wil je maatschappelijk verantwoord ondernemen #mvo ook dan is #hethart de place to be! Want cliënten zorgen ervoor dat je bedrijf hartelijk verwelkomt wordt en zorgen er mede voor dat je een mooie verzorgde #congres #teamdag hebt! #sheerenloo #wekerom #congrescentrum twitter.com/annette_vd_ber…

Nearly forgot. My voice availability this week, as later I am on stage in my Actor guise: 0800-1600. Any scripts sent to me later will be sorted for you 1st thing next morning. Click the links on my profile to hear it speak many things.. #voiceover #radio #mvo

❄️ WINTER WONDER PRINSENPARK! ❄️ ⚽ Vandaag waren de @excelsiorrdam trainers gewoon actief bij de clinic op het Prinsenpark in @PrinsAlexander! 📸 En dat ging er zo aan toe! 👇 💪⚫🔴 #samensterk #mvo #clinics #prinsenpark pic.twitter.com/ya0SEWIqVY

Nearly forgot. My voice availability this week, as later I am on stage in my Actor guise: 0800-1600. Any scripts sent to me later will be sorted for you 1st thing next morning. Click the links on my profile to hear it speak many things.. #voiceover #radio #mvo

Lees het persoonlijke blog van sociaal en circulair ondernemer @jolijncr @vanhulley: ”Over Betekenisvolle Boxershorts, Bedrijfskleding en BBQ schorten… duurzaam-ondernemen.nl/jolijn… @MVO_NL #NE19 #mvo #socialenterprise pic.twitter.com/yvU7WOOhPV

WEA Zeeland wenst Sjaak en Anneke de Hullu - Schippers van Camping Schippers in Nieuwvliet véél succes met hun plannen tot ombouw van 3 oude loodsen naar 1 nieuwe werkplaats #MVO #circulairbouwen bit.ly/2MoSRHd pic.twitter.com/SjM9VaxBDO

Voor het Nieuwjaarsevent 2019 van @MVO_NL bij @FokkerTerminal in Den Haag hebben wij in de plenaire zaal een tribune voor ruim 200 personen neergezet. Na plenair zullen wij de tribune ombouwen tot 4 workshop carrousels! ideeentheater.nl #NE19 #groenebubbelvoorbij #mvo pic.twitter.com/OCjqo9fmIP

Ondernemers in Papendrecht opgelet! Het nog steeds mogelijk om te investeren in #zonnepanelen op Sportcentrum Papendrecht! Er zijn nog 450 panelen beschikbaar. Mooie manier om invulling te geven aan #MVO en #duurzaamheid! Infoavond: 24 januari,19.30 uur. drechtsestromen.net/zon pic.twitter.com/IKdRn64kpq

Wie de toekomst kent wint het spel. Daarover gaat de 5-daagse cursus 'Changing the Game' over duurzame markttransformatie #MVO #duurzaam p-plus.nl/nl/nieuws/chan… pic.twitter.com/zmRfN6gLPR

Volg vanaf 4 april de 5-delige collegereeks 'Storytelling voor Duurzaamheid' bij ImpactAcademy: impact-academy.nl/cms/content… #mvo #duurzaam #mvo_nl

Zin in een reflectie van de Denker des Vaderlands op duurzaamheid? Volg de collegereeks 'Filosofie voor Duurzaamheid'! impact-academy.nl/cms/content… #mvo #duurzaam #mvo_nl