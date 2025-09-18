Bij een asielopvanglocatie van het COA in Zaandam is een innovatieve energieoplossing toegevoegd die het gebruik van dieselgeneratoren tot een minimum beperkt. In samenwerking met batterijspecialist Intercel en energie- en aandrijftechniekbedrijf Electroproject is een integrale energie-infrastructuur opgezet die het tekort aan vermogen vanuit het bestaande net compenseert en de netbelasting reduceert. Door de inzet van batterijopslag en slimme sturing kunnen dieselgeneratoren alleen draaien wanneer dat echt nodig is, wat zorgt voor een duurzame en betrouwbare stroomvoorziening.

Vanaf november 2024 hebben duizend vluchtelingen hun intrek genomen in de opvanglocatie van het COA. In samenwerking met onder andere het infrabedrijf Equans, en met goedkeuring van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Provincie Noord-Holland, realiseerde het COA een tijdelijke stroomvoorziening én een plan voor de definitieve stroomvoorziening.

De locatie kampt met een beperkte netaansluiting: overdag is het beschikbare vermogen contractueel beperkt tot 550 kW en ’s nachts tot 1.700 kW. Het verbruik is onregelmatig, met gemiddelde waarden die overdag veel hoger liggen dan de beschikbare 550 kW, terwijl het nachtverbruik vaak lager is dan de maximale capaciteit. Dankzij het opslaan van energie in batterijen tijdens de nacht kan deze overdag worden ingezet om het net aan te vullen.

Volgens de Rijksdienst voor ondernemend Nederland gebruiken we steeds meer elektriciteit en verbruiken we tegelijkertijd minder gas. Hierdoor stijgt het gebruik én de opwek van elektriciteit, terwijl het net hier nog niet op ingericht is. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geeft aan op zowel bestaande als nieuwe locaties maatregelen te willen treffen om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.

Voor de leveringszekerheid en om de batterij niet onnodig groot te maken, zijn er ook dieselgeneratoren geplaatst die op ecologische diesel draaien. Een intelligente regeling zorgt ervoor dat de batterij piekbelastingen opvangt, zodat eventueel draaiende dieselgeneratoren continu en op hun optimale rendement functioneren.

“Het afgelopen voorjaar en deze zomer hebben de diesels nauwelijks gedraaid, waardoor de extra uitstoot vrijwel nihil was,” zegt Juan Catena van Electroproject. “Het is niet zozeer dat we de diesels volledig vervangen hebben, maar dat we een integrale oplossing hebben geboden voor het energietekort vanuit het net. De batterijen slaan ’s nachts energie op en leveren die overdag terug, waardoor de netbelasting wordt verminderd en de diesels alleen draaien wanneer dat echt nodig is. Tot nu toe heeft het systeem zich uitstekend bewezen.”

Technische details en samenwerking

In de vernieuwing van de stroomvoorziening was Intercel een sleutelspeler. Door batterijopslag toe te voegen aan de infrastructuur van deze locatie kon de inzet van dieselgeneratoren sterk worden beperkt, wat bijdraagt aan de beperking van stikstof- en CO2-uitstoot. Intercel leverde 2 x 3,4 MWh batterijcapaciteit in 20ft-containers, uitgevoerd als LFP-systeem. In nauw overleg met Electroproject is het systeem geïntegreerd in de bestaande infrastructuur.

Electroproject is een Nederlandse specialist in energie- en aandrijftechniek met 80+ jaar ervaring. Het bedrijf biedt zowel totaaloplossingen als losse systemen binnen vier technische disciplines en opereert wereldwijd. Dankzij hun samenwerking binnen Equans hebben ze extra slagkracht in duurzame en technologische diensten.

Logistieke uitdaging

In dit gehele traject waren er ook logistieke uitdagingen, zoals het hijsen van de 34 ton zware containers binnen slechts 30 minuten. Goed overleg tussen alle betrokken partijen, waaronder de brandweer en de omgevingsdienst, was cruciaal. De totale levertijd bedroeg 20 weken, terwijl de implementatie bij het COA zelf, inclusief meerdere momenten van overleg, simulaties en softwaretests, minder dan twee maanden in beslag nam.

De combinatie van geavanceerde techniek en slimme sturing biedt een lange levensduur van het systeem en flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen met extra assets of nieuwe technologieën. Volgens Intercel en Electroproject vormt deze integrale aanpak een voorbeeld van hoe duurzame en betrouwbare energievoorziening in gevoelige omgevingen kan worden gerealiseerd.