Close the Gap is Social Innovation of the Year in België

Close the Gap is door Computable België uitgeroepen tot Social Innovation of the Year. Deze prijs wordt uitgereikt aan een organisatie die inspeelt op de maatschappelijke noden en technologie inzet voor sociale inclusie. Close the Gap bestaat zestien jaar, slaagde erin om de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar Desmond Tutu als ere-voorzitter binnen te halen en biedt minderbedeelden in Afrika en in de Belgische vierde wereld een digitale toekomst.

Vorig jaar is de eerste Computable Award voor Social Innovation of the Year uitgereikt. Passwerk mocht de prijs in ontvangst nemen. De organisatie biedt vandaag meer dan honderd medewerkers met een autisme-spectrumprofiel aan een job. Close the Gap is een meer dan waardevolle opvolger.

Oprichter en bezieler Olivier Vanden Eynde weet als geen ander mensen te verbinden rond zijn project en is ook al meermaals op de koffie gevraagd bij koning Filip. Zijn missie is om vooral in Afrika de digitalisering te versnellen en een quantum leap aan te bieden dankzij het aanbod van computers, servers en andere digitale oplossingen die daardoor een tweede leven krijgen.

Close the Gap haalt bij Belgische bedrijven zoals Umicore toestellen op die afgeschreven zijn, die worden gecleand zodat er geen spoor meer over is van de gehanteerde data, vervolgens selecteert en verscheept naar het Afrikaanse continent of dichterbij, in ons land waar nog heel wat kinderen geen computer in huis hebben. Close the Gap wordt daarbij gesteund door Deloitte, de domeinnaamspecialist DNS.be en andere it-bedrijven en ondernemingen.

In 2009 lanceerde Close the Gap tevens WorldLoop waarbij het zich toelegt op e-waste, het recycleren van afgeschreven computertoestellen waarbij waardevolle metalen weerhouden worden. Met succes, vandaag heeft het al meer dan 2.500 ton e-waste verzameld en heeft het bijna zestigduizend certificaten uitgereikt aan bedrijven. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van Close the Gap.

Intussen heeft Vanden Eynde zijn grenzen opnieuw verlegd en is hij met zijn gezin verhuisd naar Kenia waar hij een digital hub geopend heeft in Mombassa. Daar kunnen lokale startende ondernemers aan de slag gaan en een digitale toekomst uitbouwen. Covid-19 heeft een en ander wel wat vertraagd maar Close the Gap blijft ook na zestien jaar nog steeds toonaangevend en waardevol. Meer nog, het zet duurzaamheid en hoe op de lange termijn omgaan met digitale oplossingen helemaal op de kaart. Het is dan ook een terechte winnaar van de Social Innovation of the Year 2020.