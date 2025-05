De tweedehands markt groeit explosief (bron), maar wie ooit een tweedehandswinkel van binnen heeft gezien weet dat het proces achter de schermen allesbehalve efficiënt is. Cirquly, een nieuwe Nederlandse ‘software as a service’ startup, lanceert een slimme alles-in-één oplossing voor consignatiewinkels – speciaal ontwikkeld om lokale tweedehands verkoop makkelijker, sneller en schaalbaar te maken.

Tweedehands groeit, maar inefficiëntie remt lokale opschaling

Consumenten kiezen steeds vaker voor tweedehands producten. In Nederland koopt inmiddels ruim 50% van de mensen weleens tweedehands, en 14% geeft zelfs de voorkeur aan gebruikt boven nieuw (bron): “Het innemen, prijzen en verwerken van items kost winkeliers vaak minuten per stuk,” zegt Florentine Gillis, CEO en medeoprichter van Cirquly. “Als je tientallen of honderden items per week verwerkt, wordt dat al snel een logistieke uitdaging.”

All-in-one software voor de tweedehands consignatiemarkt

Cirquly ontwikkelde een alles-in-één software voor winkels die werken met het consignatiemodel – van kleding tot meubels, boeken, design, kinderspullen en meer. De software combineert kassa, voorraadbeheer, inbrengadministratie en – indien gewenst – koppelingen met online verkoopkanalen. Versneld inbrengen van items wordt daarbij ondersteund door AI, zodat winkels snel kunnen verwerken, klanten efficiënt kunnen helpen en hun aanbod optimaal beheren. Daarnaast speelt Cirquly in op een groeiende trend: winkels die tweedehands verkoop combineren met horeca. In dit soort concepten – waar beleving, duurzaamheid en community samenkomen – helpt Cirquly ondernemers om zowel retail- als horecaprocessen soepel en overzichtelijk te managen.

Van lokale winkel tot grote retailer

De kern van Cirquly’s oplossing – het razendsnel innemen en verwerken van unieke items – is heel waardevol voor consignatiewinkels. Danique van Quinnie’s in Amsterdam: “Op drukke dagen krijgen we wel 200 kledingstukken binnen. Er stonden dan soms wel 30 tassen vol spullen die nog niet geprijsd waren. Alles wat niet geadministreerd is, kunnen we simpelweg niet verkopen en dat is zonde. De doorloop moet hoog zijn om ons concept financieel gezond te houden.” Dezelfde functionaliteit biedt ook directe waarde voor reguliere vintage stores, waar snelheid en overzicht cruciaal zijn voor winstgevendheid.

Ook grotere retailers tonen toenemende interesse. Vanuit het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) onderzoekt de overheid of tweedehands aanbod op termijn deels verplicht kan worden binnen reguliere retail. Door Cirquly’s software via integraties beschikbaar te maken, kunnen ook deze grotere spelers tweedehands verkoop eenvoudig inpassen in hun bestaande processen. Inmiddels maken 20 winkels in Nederland gebruik van het systeem. Later dit jaar verwacht Cirquly actief te worden buiten Nederland.

Founding team met AI en fashion-tech ervaring

Cirquly is opgericht door Florentine Gillis (CEO, eerder oprichter van kledingverhuurbedrijf CIRCLE CLOSET), Wolke Visser (CPO) en Edwin van Manen (CTO). Met ervaring in fashion-tech, AI en digitale productontwikkeling bouwden zij een systeem dat recommerce toegankelijker en toekomstbestendig maakt – voor iedere winkel die duurzaam wil ondernemen.

Over Cirquly

Cirquly is een Nederlandse tech-startup die kassasoftware ontwikkelt voor de tweedehands consignatiemarkt. De oplossing combineert ‘point of sale’ functies met modules voor voorraadbeheer, inbrengeradministratie en omnichannel-verkoop. Het

doel: lokale recommerce toegankelijk, efficiënt en schaalbaar maken voor iedere winkel. Sinds de lancering in 2025 groeit Cirquly snel in Nederland.