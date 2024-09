Op donderdag 12 september werden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) de Gouden Zandlopers 2024 uitgereikt. Het team van CircuLaw heeft de Gouden Zandloper Award gewonnen in de categorie ESG. Een geweldige waardering voor het team dat zo hard werkt aan een innovatie die wetgeving toegankelijker maakt en laat zien hoe deze kan worden ingezet om de circulaire economie te versnellen.

Het jury commentaar: “CircuLaw is uniek in het aanpakken van een complexe uitdaging voor een specifieke doelgroep, met een brede impact. Hoewel het werk soms onzichtbaar is, is het van cruciaal belang voor het succes van andere belangrijke projecten.”

Drie initiatieven werden genomineerd in de categorie ESG: The Complaints Challenge van Baker McKenzie, het platform CircuLaw en Jurist doet WAT van de NGB, de Beroepsvereniging van Bedrijfsjuristen. CircuLaw werd uiteindelijk door de jury bekroond tot de winnaar van de prijs.

“Onze rol is om lokale overheden te helpen grip te krijgen op de ESG”, vertelt Arjan Hassing, de drijvende kracht achter CircuLaw. “De taxonomie van de regelgeving uit Europa is complex en er is veel gebrek aan kennis. We maken de juridische mogelijkheden rond de circulaire economie heel concreet, helder en toepasbaar. In één oogopslag is duidelijk wie wat zou kunnen doen om de transitiedoelen sneller te behalen.”

Het open source platform CircuLaw is een soort gereedschapskist waar overheden tools uit kunnen halen. “We bieden op verschillende manieren overzichten: vanuit de wet, productketens of vanuit bevoegdheidsniveaus. Onze primaire doelgroep is de overheid, maar ook voor het bedrijfsleven is onze informatie bijzonder nuttig. Complexe juridische informatie hebben we super-behapbaar gemaakt.”

Lees meer op de site van Advocatie

Foto: Gemeente Amsterdam (LinkedIn)