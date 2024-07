Er komt een flinke stapel verordeningen, besluiten en richtlijnen aan vanuit de Europese Commissie, gericht op een klimaatneutraal 2050: de Europese Green Deal. Voor bedrijven is het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat eraan komt. Alleen dan kun je je goed voorbereiden en zakelijke kansen benutten. Maar het is veel, en het is ingewikkeld. Dat maakt dat het een uitdaging is om er grip op te krijgen. Bedrijven komen er daardoor vaak per toeval achter dat nieuwe regelgeving op hen van invloed is. Tot nu toe ontbrak een overzicht van deze wetgeving en was je aangewezen op een zoektocht door de website van de Europese Commissie voor meer informatie en de actuele status van de wetgeving. CircuLaw biedt daar nu een oplossing voor!

CircuLaw biedt overzicht en inzicht

CircuLaw heeft een handig overzicht gemaakt waarin je direct naar de juiste regelingen kunt doorklikken, en waarin je ook meteen ziet:

welk onderwerp de regeling raakt, bv water, energie, transport, klimaat, enz

de status van de regeling: geïmplementeerd, in onderhandeling of aangenomen.

waar de regeling onderdeel van is: Circular Economy Action Plan, Fit for 55, enz.

De meest actuele versie download je via de website van CircuLaw

Wat is CircuLaw?

CircuLaw is een kennisplatform waarmee we beleidsmakers, projectleiders en inkopers helpen meer en beter gebruik te maken van regelgeving om zo de circulaire economie te bevorderen. Wet-en regelgeving biedt goede mogelijkheden om effectief circulair beleid te maken. CircuLaw ontsluit die complexe wet-en regelgeving zodat beleidsmakers er mee aan de slag kunnen. Zo kunnen we de overstap van het lineaire systeem naar een circulair systeem bevorderen. En die stap is essentieel om versnelde klimaatverandering tegen te gaan, vervuiling te verminderen, de biodiversiteit te behouden en om te zorgen dat grondstoffen beschikbaar blijven.