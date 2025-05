De betonketen staat op een cruciaal kruispunt. Terwijl grootschalige sloop van betonnen gebouwen, bruggen en viaducten in volle gang is en natuurlijke grondstoffen zoals zand en grind steeds schaarser worden, is de conclusie onontkoombaar: circulariteit in de betonketen is geen toekomstvisie meer, maar pure noodzaak. Op vrijdag 16 april kwamen toonaangevende partijen bijeen voor een inspirerende en constructieve bijeenkomst over circulariteit in de betonketen. Onder leiding van Bruno Bruins, Chief Strategy Officer bij Renewi, werd duidelijk dat de sector op een kantelpunt staat: van pilots naar praktijk, van uitzondering naar norm.

Wat vandaag al kan, moeten we vandaag doen

Met bijdragen van onder andere Jacqueline Cramer (voormalig minister en voorzitter Betonakkoord), Roger Mol (Rijkswaterstaat), Nick Vervoort (Heijmans) en Jan-Pedro Vis (Renewi) werd het belang van samenwerking, innovatie en concrete actie onderstreept. De boodschap: als we nú doen wat al kan, boeken we direct vooruitgang. Praktijkvoorbeelden tonen aan dat circulariteit in beton geen experiment meer is, maar realiteit.

Sprekende voorbeelden zijn de verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Hier is een primeur bereikt: voor het eerst in Nederland is betonpuin van gesloopte A9-viaducten verwerkt tot onder meer gerecycled zand en toegepast in nieuw constructief beton voor nieuwe viaducten van Rijkswaterstaat. Dankzij de constante, hoge kwaliteit van dit zand – geleverd door Renewi – kon Heidelberg Materials 250 m³ betonstorten met deze secundaire grondstof. Een ander voorbeeld is dat Voorbij Prefab een woningwand maakte met secundaire grondstoffen. Het Renewi ATM-product, gemalen FORZ®Filler én gerecycled zand en granulaat van Renewi werden toegepast in beton voor de productie van woningwanden. Daarmee is één derde van de wandmassa vervaardigd uit gerecyclede materialen.

Dit bewijst dat circulaire principes succesvol toepasbaar zijn in grootschalige infrastructuurprojecten. Het markeert een belangrijke mijlpaal en inspiratiebron voor de verduurzaming van de Nederlandse infrastructuur.

Samenwerking als sleutel tot duurzamere bouw

“Als het om circulariteit in de bouw gaat, kan beton een groot verschil maken”, zegt Jacqueline Cramer. “Het Betonakkoord ondersteunt het proces waarin marktpartijen in de betonketen samen met opdrachtgevers en de Rijksoverheid 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton in 2030 nastreven. Dat leidt ook tot verlaging van de CO₂ -uitstoot. ”

De centrale vraag van de dag – “Wat gaat u morgen anders doen?” – klonk krachtig door in de afsluitende actiepunten. Het antwoord was eensgezind: meer samenwerking én gezamenlijke afspraken binnen de keten.

De bijeenkomst maakte één ding duidelijk: circulariteit in beton is geen abstract ideaal meer, maar een haalbare, noodzakelijke stap naar toekomstbestendig bouwen.

