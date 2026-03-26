FORZ®Filler, een circulaire bouwgrondstof gemaakt uit grond en teerhoudend asfaltgranulaat, is officieel KOMO-gecertificeerd voor niet-constructieve toepassingen in beton, zoals tegels en niet-dragende wanden. De certificering bevestigt dat Renewi’s FORZ®Filler een technisch betrouwbaar alternatief is voor natuurlijke grondstoffen in beton, en draagt bij aan de verduurzaming van de bouwsector in Nederland.

Beton verduurzamen zonder kwaliteitsverlies

De bouwsector staat voor de uitdaging om het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen en tegelijkertijd de CO₂-uitstoot terug te dringen. Beton speelt hierin een grote rol, omdat de productie afhankelijk is van natuurlijke grondstoffen (zoals zand en grind) en energie-intensieve processen kent. Gecertificeerde circulaire bouwgrondstoffen verlagen deze impact, mits kwaliteit en veiligheid aantoonbaar zijn geborgd. De KOMO-certificering van FORZ®Filler biedt die garantie.

Van onderzoek naar toepasbaarheid in de praktijk

ATM – onderdeel van waste-to-productbedrijf Renewi – produceert FORZ®Filler door complexe afvalstromen, zoals verontreinigde grond en teerhoudend asfaltgranulaat, te verwerken tot een minerale vulstof.

Om toepassing in beton mogelijk te maken, doorliep FORZ®Filler een uitgebreid en onafhankelijk onderzoeks- en toetsingstraject. Daarbij is onder meer gekeken naar materiaalgedrag, stabiliteit en veiligheid.

De certificering, die geldt voor niet‑constructieve toepassingen, stelt producenten van betonproducten, prefab-elementen en mortels in staat het materiaal toe te passen binnen contracten en aanbestedingen. Parallel hieraan werkt ATM aan aanvullende certificering voor constructieve toepassingen.

Versnellen van certificering nodig voor bredere circulaire innovatie

Nederland werkt toe naar een circulaire economie, waarin de bouwsector een cruciale rol speelt. Tegelijkertijd sluiten bestaande beleids- en certificeringskaders nog niet altijd goed aan op de snelheid waarmee nieuwe circulaire grondstoffen worden ontwikkeld. Certificeringstrajecten zijn vaak complex en tijdrovend, terwijl de maatschappelijke urgentie groot is.

Piter Brandenburg, commercieel directeur van ATM en CFS, onderdeel van Renewi: “Deze certificering bewijst dat circulaire bouwgrondstoffen kunnen voldoen aan de hoge eisen die in de bouw worden gesteld. Het laat zien dat verduurzaming niet ten koste hoeft te gaan van kwaliteit of veiligheid. Om de maatschappelijke doelen te halen, is het belangrijk dat innovatie en certificering hand in hand gaan en dat markt en beleidsmakers daarin samen optrekken. Wij roepen certificerende instellingen, beleidsmakers en opdrachtgevers op om certificering te versnellen en ruimte te geven aan bewezen circulaire innovaties, zodat circulaire grondstoffen vandaag al volwaardig kunnen worden toegepast in de bouw.”