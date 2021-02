Circularise en Excess Materials Exchange geselecteerd voor The Circulars Accelerator 2021

The Circulars, ’s werelds belangrijkste prijzen voor circulaire economie, is nu uitgegroeid tot een actiegericht acceleratorprogramma: The Circulars Accelerator. Onder leiding van Accenture, in samenwerking met Anglo American, Ecolab en Schneider Electric, en in samenwerking met UpLink en het World Economic Forum, zal het programma marktleiders verbinden met 17 baanbrekende ondernemers in de circulaire economie om disruptieve, sectoroverschrijdende waardeketen op te schalen innovatie in een ongekend tempo. De selectie van bedrijven voor de 2021-editie is bekend gemaakt en twee Nederlandse ondernemingen zijn geselecteerd: Circularise en Excess Materials Exchange.

In een online event van UpLink en het World Economic Forum werden de geselecteerde bedrijven bekend gemaakt.

Het programma wordt ondersteund door een gewaardeerd panel van wereldwijde experts en een uitgebreid netwerk van organisaties uit de publieke, private en maatschappelijke sector.