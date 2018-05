Circular Expo wordt C-Bèta Hotspot circulaire economie op Schiphol Trade Park

Na een fantastische start als fysieke locatie van de campagne ‘Netherlands as a circular hotspot’ in 2016 heeft de Circular Expo de laatste maanden een grote, circulaire verbouwing ondergaan. 17 mei is het zover. Dan opent de locatie officieel de deuren als evenementen- en werkpleklocatie en circulaire expositie en krijgt ze haar nieuwe naam, C-Bèta.

Inspirerend C-Bèta

De circulaire economie moet grotendeels nog worden uitgevonden. Eén van de plekken waar dat gebeurt, is C-Bèta. Een oude hoeve aan de Rijnlanderweg 916 in Hoofddorp, een toplocatie in de Valley op Schiphol Trade Park. De hoeve zelf is een verrassend voorbeeld van circulair denken.

Metamorfose hoeve ‘De Vogel’

De afgelopen winter heeft hoeve ‘De Vogel’ een metamorfose ondergaan. Van buiten is er weinig veranderd, maar binnen is het pand verbouwd en heringericht met circulair materiaal, infrarood warmtepanelen en circulaire meubels. Geleased, want in een circulaire economie gaat het niet om eigendom, maar om gebruik.

Er zijn nieuwe overlegruimtes en 24 werkplekken gecreëerd. De voormalige stal kan geboekt worden voor congressen en evenementen. Ook is er ruimte voor vaste en tijdelijke exposities van circulaire bedrijven. De bijgebouwen bieden startende ondernemers een plek om pilots op te schalen en de stap naar de markt te zetten.

Het meest duurzame bedrijvenpark van Europa

C-Bèta bevindt zich op Schiphol Trade Park (STP) en is één van de werklocaties die door Schiphol Area Development Company (SADC) wordt ontwikkeld. STP wordt zo duurzaam mogelijk ingericht en wil het meest duurzame bedrijvenpark van Europa worden.

‘Mijn droom is dat er naast deze hoeve een rij andere hoeves komt. Bedrijfsgebouwen waar ondernemers werken aan de circulaire economie’, zegt Dick van der Harst, directeur STP. ‘Daarom hebben wij hoeve ‘De Vogel’ gerenoveerd en C-Bèta neergezet. Hier nodigen wij potentiële klanten uit. Wil je weten wat de identiteit van dit bedrijvenpark gaat worden, dan

kan je dat bij C-Bèta ervaren.’

C-Bèta laat zien wat mogelijk is en brengt partijen bij elkaar

Er wordt samengewerkt met Guido Braam, eveneens een stuwende kracht achter C-Bèta. De ambitie is C-Bèta te ontwikkelen tot dé ontmoetingsplek voor iedereen die wil bijdragen aan de circulaire economie. Braam is oprichter van C-creators, een initiatief van profit- en non-profit-partners uit de omgeving. C-creators wil de circulaire economie versnellen door kennis te delen, business cases op te stellen en een community op te bouwen. Op dit moment werkt C-creators aan het Bouwprogramma om 250.000 woningen in de metropoolregio zo circulair mogelijk te krijgen.

Braam’s drive: ‘De economie verandert. We kunnen domweg niet doorgaan zoals we deden. Als we willen dat toekomstige generaties dezelfde kansen krijgen als wij, moeten we de economie circulair maken. Grondstoffen niet opmaken, maar oneindig bruikbaar of vernieuwbaar maken. Dat bereiken we alleen als we allemaal zoeken naar innovatieve en creatieve oplossingen. Bij C-Bèta laten we in de expositie zien wat er mogelijk is. We bieden ondernemers de ruimte om experimenten op te schalen en we gaan hier evenementen organiseren.’

Enkele cijfers op een rij: