Circulaire spijkerbroeken MUD Jeans voor Apenheul-medewerkers

Apenheul is trots op de samenwerking met het circulaire spijkerbroekenmerk MUD Jeans dat drie jaar geleden tot stand kwam. Medewerkers van het dierenpark krijgen, door deze samenwerking, de mogelijkheid om tijdens het werk spijkerbroeken van gerecycled materiaal te dragen. De samenwerking is een volgende stap in de duurzame bedrijfsvoering van Apenheul. Het apenpark hoopt hiermee duurzaamheid in het bedrijf verder te stimuleren en ook bezoekers te inspireren om bij te dragen aan een duurzame wereld.

Al 50 jaar een duurzame bedrijfsvoering

De samenwerking met MUD Jeans is één van de voorbeelden van de duurzame bedrijfsvoering van Apenheul. Het dierenpark staat al sinds de oprichting in 1971, dit jaar 50 jaar geleden, voor natuurbehoud. Parkmanager Erwin Cheizoo: “Bij alles wat we doen houden we rekening met de natuur. We onderzoeken continu we welke stappen we nog kunnen zetten. Alle Apenheul-medewerkers dragen reeds S-Cafe polo’s (polo’s van koffiedrabgaren en gerecyclede petflessen) maar een duurzame broek ontbrak nog. We zijn daarom heel blij dat we dankzij de samenwerking met MUD Jeans onze medewerkers een gehele duurzame outfit kunnen aanbieden.”

Over de broeken

De spijkerbroeken van MUD Jeans worden gemaakt van gerecycled katoen. Ze worden op een eerlijke manier gemaakt en tijdens het productieproces is er alle aandacht voor het milieu. Zo wordt er zo min mogelijk water gebruikt en wordt er gewerkt met schone technieken om bijvoorbeeld wassing aan te brengen. MUD Jeans stimuleert recycling; het is mogelijk een broek te huren en versleten broeken kunnen teruggestuurd worden om vervolgens te verwerken in nieuwe kledingstukken. De broeken zijn onder andere te koop via: https://mudjeans.eu/