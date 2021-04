Circulaire projectinrichting voor studentenhuisvesters

Student Furniture Holland lanceert deze week de “aan- en terugkoopregeling” waarmee studentenhuisvesters op een laagdrempelige manier een circulaire start kunnen maken voor de inrichting van projecten. Het bedrijf uit Lopik garandeert met deze regeling dat het meubilair na de looptijd teruggenomen wordt en een zinvol tweede leven krijgt zonder extra kosten. Op die manier wordt het voor huisvesters makkelijker om de eerste stap naar circulariteit te zetten. Binnen 5 jaar wil het bedrijf voor minimaal 80 procent van haar producten een circulaire bestemming vinden die past binnen ieder budget.

Marktwerking bepaalt prijs

Het bedrijf sorteert met de “aan- en terugkoopregeling” voor op een tijd die gaat komen. ‘Het hoeft niet duur te zijn om grondstoffen voor nieuwe producten in te zetten als de massa het gaat gebruiken. Want als de massa deze werkwijze adopteert, wordt het automatisch betaalbaar.’ Aldus de eigenaar van Student Furniture Holland, Sander Griffioen. ‘Neem bijvoorbeeld de kosten voor mobiele telefonie. Toen mobiel bellen steeds normaler werd, konden tarieven drastisch omlaag. Tegenwoordig betaal je voor een telefoontje met je mobiel net zoveel, en in veel gevallen minder, dan vroeger met de vaste telefoon gebruikelijk was. Omdat steeds meer mensen over gingen op deze manier van telefoneren, konden prijzen omlaag. Natuurlijk is meubilair een ander product, maar qua marktwerking voorzien wij een soortgelijke grafiek als het aankomt op circulariteit. Schaalgrote is de belangrijkste factor voor een betaalbaar product. En dat die schaalgrote over 5 jaar groter is dan op het moment van schrijven, staat buiten kijf.’

Controle op eindproduct door handgemaakt meubilair

Om controle te krijgen over de manier waarop grondstoffen voor meubilair worden ingezet is Student Furniture Holland gestart met een eigen productlijn. ‘Op die manier hebben wij namelijk direct invloed op het eindresultaat en kunnen we zorgvuldig kiezen voor grondstoffen die makkelijker circulair te verwerken zijn.’, aldus Griffioen. ‘We kiezen specifiek voor materialen waarvan we verwachten dat deze aan het einde van de looptijd nog een waarde vertegenwoordigen als grondstof voor nieuwe producten. Veel bedrijven importeren voor projectinrichtingen meubilair uit de lagelonenlanden. Student Furniture Holland wil door haar “in house productie” aantonen dat dat anders kan zonder extra kosten.’

Student Furniture Holland

Student Furniture Holland vond haar oorsprong in 2016. Op de particuliere markt zorgt het bedrijf ervoor dat, voornamelijk internationale studenten, op basis van verhuur voorzien worden van duurzaam meubilair. Woningcorporaties kunnen het huurmodel en het “aan- en terugkoopmodel” gebruiken voor een projectmatige inrichting.