OWA is vanaf nu ook verkrijgbaar bij Quantore. Een bijzondere introductie van het volledig circulaire cartridgemerk vond plaats tijdens de Quantore Relatiedag op 17 april in Utrecht.

In een speciale stand tijdens de drukbezochte Relatiedag konden de Quantore-leden naast de vertrouwde Quantore tonercartridges kennismaken met OWA printsupplies. Voor beide merken geldt dat ze door Armor worden ingezameld en geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Het verschil is dat met OWA een stapje extra wordt gezet. Komen de cartridges niet voor hergebruik in aanmerking, dan worden er kantoorartikelen van gemaakt. Zero waste dus! Dat past uitstekend bij de duurzaamheidsambitie van Quantore en daarom heeft de organisatie met overtuiging gekozen voor het OWA-merk als toevoeging op het eigen huismerk.

Het huidige Quantore tonerassortiment waarmee een goed en voordelig alternatief geboden wordt, blijft actueel en wordt continu uitgebreid. Maar daarnaast kan iedereen die volledig duurzaam en toch betaalbaar wil printen nu ook voor OWA tonercartridges terecht bij Quantore. Het OWA-merk is iets hoger geprijsd dan Quantore toner maar is nog altijd gemiddeld zo’n 30% goedkoper dan de originele cartridges.