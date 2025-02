Ontwerpstudio D/DOCK kondigt aan dat circulair design & build bedrijf Furnify verder gaat onder de naam D/DOCK. Furnify is in Nederland pionier op het gebied van circulair design & build, met bekende opdrachtgevers zoals ABN Amro, Nationale Nederlanden, ProRail, Bosch Siemens, Google, DuraVermeer, Achmea, Interpolis en PostNL.

Sabrina van Dongen, Managing Director Furnify, gaat in haar nieuwe rol de circulaire ambities van D/DOCK flink versnellen: “D/DOCK heeft Furnify 17 jaar geleden opgericht met als doelstelling een circulaire transitie in de ontwerpindustrie te bewerkstelligen. We zijn enorm trots op wat we met Furnify hebben bereikt. Maar nu is het tijd voor de volgende stap, want we moeten en kunnen het tempo omhoog gooien. Met deze stap kan dat, omdat D/DOCK wereldwijd hotels, kantoren, scholen en ziekenhuizen ontwerpt. Daarmee is het bereik een stuk groter.”

“We realiseren ons dat op dit moment niet voor alle projecten en opdrachtgevers circulair ontwerpen en bouwen gewenst of mogelijk is. Maar iedere verandering begint met ambitie. Daarom willen we in de komende 3 jaar bij al onze design & build projecten minimaal 80% van de producten circulair waarmaken. Want, helaas zien we nog steeds dat er bij verbouwingen veel materiaal in de puinbak terecht komt en alles weer compleet nieuw wordt ingekocht. Omdat onze ontwerpers, bouwers en activators samenwerken, kunnen we vanaf het eerste moment tot en met de gebruikersfase het verschil maken.”