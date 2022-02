Het kunstwerk Messy, het monster van COP Ness is vanaf vandaag officieel in Nederland te bewonderen. Messy is een artistieke oproep van de Amsterdamse streamingdienst WaterBear voor een meer circulaire economie en is gemaakt van maar liefst achthonderd paar MUD Jeans. Het kunstwerk staat tijdens de Week van de Circulaire Economie geëxposeerd voor het gebouw van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam-Oost.

Messy werd afgelopen november tijdens de VN-klimaattop (COP26) voor het eerst door WaterBear onthuld in Londen. Als voorvechter van een duurzame toekomst voor onze planeet, wil het gratis streamingplatform met dit kunstwerk circulariteit en de cruciale rol ervan bij het oplossen van de klimaatcrisis zoveel mogelijk onder de publieke aandacht brengen. “We zijn ontzettend trots dat we Messy naar Nederland hebben gehaald”, zegt Poppy Mason-Watts, Head of Marketing bij WaterBear. “De meeste impact maak je door verhalen te vertellen waarin mensen zichzelf herkennen. Met dit kunstwerk willen we Nederlanders inspireren en tegelijkertijd uitdagen om een (meer) circulair leven te leiden en daarmee zelf iets te doen tegen klimaatverandering.”

Circulaire kunst

De circulaire versie van het monster van Loch Ness is vijf meter lang en gemaakt van achthonderd door MUD Jeans gedoneerde spijkerbroeken. Het meest circulaire jeansmerk ter wereld wil hiermee zoveel mogelijk aandacht genereren voor de vervuilende effecten van denim op het milieu. Alle onderdelen van het kunstwerk worden na afloop van de expositie gerecycled en hergebruikt. “Het is geweldig dat Messy door WaterBear naar Nederland is gehaald”, zegt Bert van Son, oprichter en eigenaar van Mud Jeans. “Veel mensen denken dat klimaatverandering een niet-bestaand monster is. Met deze samenwerking geven we klimaatverandering letterlijk en figuurlijk een gezicht. Dankzij Messy kan hopelijk niemand daar straks meer omheen.”

Lessen van Messy

Om de bezoekers van Messy zoveel mogelijk te informeren en inspireren om zelf aan de slag te gaan met circulariteit, beschikt het kunstwerk over een speciale QR-code. Het scannen ervan geeft toegang tot tips en tricks, geselecteerd uit bekroonde documentaires over circulariteit geproduceerd door WaterBear. Daarnaast maakt de lezer automatisch kans op één van de vijfentwintig te winnen MUD Jeans.

De expositie in Amsterdam is het begin van een lange reis waarbij Messy meerdere Europese landen aandoet. Het kunstwerk is mede mogelijk gemaakt door CIRCL -platform voor circulaire economie van ABN AMRO en Circle Economy.

Over WaterBear

WaterBear is een baanbrekend streamingplatform met bekroonde documentaires en originele content over biodiversiteit, gemeenschap, klimaatactie en duurzame mode. Leden van het platform kunnen altijd op elk apparaat gratis streamen en direct actie ondernemen om internationale Ngo’s te ondersteunen en een betere toekomst voor onze kwetsbare planeet te bewerkstelligen. WaterBear is opgericht door Ellen Windemuth, de uitvoerend producent van de BAFTA en Oscar bekroonde documentaire My Octopus Teacher. Het platform werd gelanceerd in december 2020 is nu beschikbaar in maar liefst 194 landen.