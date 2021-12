Circulair Friesland wint Amerikaanse duurzaamheidsprijs

Bron



Circulair Friesland heeft de Amerikaanse 4 Gen Award gewonnen in de categorie ‘Meest duurzame organisatie’! Daarmee is Circulair Friesland de eerste niet-Amerikaanse prijswinnaar van deze prestigieuze award. De in Washington gevestigde organisatie Leaders in Energy reikt jaarlijks deze awards uit aan vier verschillende generaties. Dit jaar reiken ze voor het eerst ook de prijs uit aan een duurzame organisatie.

Directeur Leaders in Energy, Janine Finnell: “Het verkiezingscomité is erg onder de indruk van de stappen die de leden van Circulair Friesland de afgelopen jaren al gezet hebben om in 2025 de meest circulaire regio van Europa te zijn.”

De prijsuitreiking vindt op 3 december as. wegens de coronapandemie online plaats. John Vernooij, voorzitter van Circulair Friesland, neemt de onderscheiding virtueel in ontvangst. Vernooij: “Wij zijn er ontzettend blij mee dat we internationaal gezien opvallen en gewaardeerd worden voor de activiteiten. Eerst stonden we in september in de spotlights op het internationale podium van THE WORLD CIRCULAR ECONOMY FORUM 2021 om meer over de Friese circulaire aanpak te vertellen en nu hier. We zijn als Circulair Friesland enorm trots dat onze leden op deze manier gesteund worden in alle activiteiten en ontwikkelingen voor een circulaire regio. Deze prijs motiveert ons allen om door te pakken richting 2025!”

Nick Boersma, projectmanager en communitymanager bij de vereniging, benadrukt het belang van deze erkenning. “Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven, scholen en overheid op korte termijn grote stappen moeten maken om de ​​circulaire transitie succesvol te realiseren. Dat kan alleen als ze hun krachten bundelen en samenwerken. En dat doen we niet alleen binnen de grenzen van de regio. We bouwen aan een netwerk binnen Europa en daarbuiten. Het delen van kennis en ervaring met gelijksoortige regio’s helpt de wereld sneller op weg naar herstel.”

DORP University

Het verbinden van mensen levert dus een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van de circulaire economie. Onderdeel van de pitch van Circulair Friesland tijdens de uitreiking, is de lancering van het idee om in de zomer van 2022 een summerschool te organiseren met de werktitel ‘DORP University’. Hierbij wordt voortgeborduurd op de ervaringen binnen Friesland met DORP, waarin een week lang jongeren aan circulaire projecten werken. De kracht van deze opzet is de verbinding met de omgeving. Dat wordt ook in de opzet van deze University verweven. Het doel hiervan is om jonge circulaire denkers een ‘echte’ plek te geven om kennis op te doen en aan hun ideeën voor een circulaire economie te werken. Friese studenten en young professionals worden hiertoe uitgenodigd, maar de organisatie verwacht ook studenten uit de rest van Nederland en ver daarbuiten. Ze leren over de Friese manier van samenwerken voor de circulaire economie, om die kennis en ervaring vervolgens mee terug te nemen naar hun eigen regio. Hiermee wil Circulair Friesland laten zien hoeveel verder je komt in ontwikkelen van circulair als je samen werkt. Bovendien is het een prachtige kans om talent aan de arbeidsmarkt in Friesland te verbinden.