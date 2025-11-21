De (woning-)bouwsector staat voor grote uitdagingen, maar biedt minstens zoveel kansen. Van CO₂-opslag tot innovatief materiaalgebruik: juist in de bouw liggen concrete mogelijkheden om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Onder de vlag van ‘Fryslân bouwt Circulair’ werkt Circulair Friesland met tientallen ketenpartners aan een meerjarig uitvoeringsprogramma dat deze versnelling realiseert. Want in Fryslân liggen de antwoorden.

Fryslân komt met drie concrete aanbevelingen aan de landelijke politiek: de sleutel om sneller, slimmer en duurzamer te bouwen. Joris Rommerts, adviseur beleid en strategie bij Circulair Friesland: ‘’We laten zien dat circulair bouwen allang geen toekomstbeeld meer is. Biobased materialen, innovatieve ontwerpen en slimme bouwmethoden worden op grote schaal toegepast. Toch blijft het landelijke aandeel circulair bouwen steken op slechts vier procent. Om dit percentage substantieel te verhogen is nationaal beleid nodig dat aansluit op de regionale voortrekkersrol. De drie aanbevelingen van Fryslân bieden hiervoor een helder en uitvoerbaar perspectief’’.

1. Verhoog de circulaire ambitie in nationaal bouwbeleid

Veel gemeenten en bouwbedrijven hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in circulaire oplossingen. De huidige landelijke plannen voor harmonisatie van regelgeving dreigen echter het ambitieniveau te verlagen, waardoor juist koplopers worden geremd.

Circulair Friesland pleit daarom voor: harmonisatie met een hoog ambitieniveau. De sector is er klaar voor. Grote bouwbedrijven geven aan dat zij circulair en biobased kunnen én willen bouwen, mits landelijk beleid dit ondersteunt in plaats van afzwakt.

2. Faseer fossiele en lineaire producten versneld uit

Circulaire producten concurreren nu nog oneerlijk met fossiele materialen die profiteren van lage prijzen, bestaande certificaten en schaalvoordelen. Wie wil dat circulaire materialen doorbreken, moet ruimte creëren binnen de huidige markt.

De boodschap is zorgvuldig geformuleerd, maar duidelijk: het oude lineaire systeem moet geleidelijk worden afgebouwd, bijvoorbeeld door CO₂-intensieve producten zwaarder te belasten. Niet om te schuren om het schuren, maar omdat opschaling alleen mogelijk is als circulaire alternatieven een eerlijke kans krijgen.

3. Zet vol in op biobased conceptwoningbouw

Biobased conceptwoningen zijn licht, prefab en gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Ze slaan CO₂ op, zorgen voor veel minder stikstofuitstoot op de bouwplaats, versnellen procedures door standaardisatie en maken elektrificatie van bouwlogistiek mogelijk.

Toch ziet de landelijke politiek deze aanpak nog te vaak als niche. Terwijl Fryslân laat zien dat biobased conceptbouw hét schaalbare antwoord is op de woningnood. Het is snel, duurzaam en betaalbaar; precies wat de huidige wooncrisis vereist.

De bouwversnelling begint in Fryslân

Tijdens de Dag van de Circulaire Bouw op 21 november 2025 zijn de aanbevelingen gedeeld met professionals, ketenpartners en gedeputeerde Friso Douwstra van provincie Fryslân. De conclusie: de antwoorden op de grote bouwuitdagingen liggen binnen handbereik.