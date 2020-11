Circulair eierdoosje Rondeel gemaakt van reststroom uit de patat fabrieken

De biologisch afbreekbare eierdoosjes van Rondeel waren al milieuvriendelijk. Maar door aardappelzetmeel uit reststromen van friet- en chipsproductie te benutten, is de verpakking nog duurzamer en 100% circulair geworden. Het resultaat van een mooie samenwerking tussen Rondeel, PaperFoam en Novidon.

Het Rondeel, mede ontstaan uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, blijkt een kippenstal waarin niet alleen dierenwelzijn maar ook milieu, voedselveiligheid en een eerlijke prijs voor de boer tiptop in orde zijn. De kip voelt zich lekker in het Rondeel, waar zij onder meer kan scharrelen en chillen in het open buitenverblijf. Overdekt, dus beschermd tegen ziektes van buitenaf. Rondeel heeft dan ook milieu- en kwaliteitscertificaten, én de hoogste Beter Leven keurmerk drie sterren waardering van de Dierenbescherming.

De eerste Rondeel is in Barneveld gebouwd. Inmiddels staan er zo’n vijf in Nederland. “We willen als duurzaam voorbeeld dienen dat tevens rendabel is”, zegt directeur Peter Koelewijn. “Daarin blijven we innoveren en lopen we voorop in de pluimveewereld. Primair laten we zien hoe eieren worden geproduceerd en hoe de sector innovatief omgaat met legkippen.”

Ze vallen op in het schap van Albert Heijn, de eierdoosjes van Rondeel. De supermarktketen is in de retail exclusieve afnemer van de eieren. KLM is dat als luchtvaartmaatschappij, La Place als restaurant, BP als tankstation, HEMA als warenhuis en Hutten als cateraar.

PaperFoam

Voor Rondeel ben je pas duurzaam als de gehele bedrijfsvoering dat is. Peter Koelewijn: “Daar hoort ook de verpakking bij. Toen wij in 2007 ons concept aan het uitwerken waren, las ik over PaperFoam en een afbreekbaar ampullenbakje van vezels en zetmeel voor de medische industrie. In wezen was een dergelijke verpakking te duur voor ons. Toch hebben we erin geïnvesteerd. Zodoende konden we uiteindelijk in 2011 composteerbare eierdoosjes lanceren in het voor Rondeel kenmerkende ronde vorm van zeven stuks.”

Verbetering

Een verbeterpunt aan de verpakkingen bleek namelijk het zetmeel. Dat kwam van zetmeelaardappelen die geschikt zijn voor hoogwaardige industriële toepassingen, zoals het maken van papier en lijmen. Met een groeiende wereldbevolking die gevoed moet worden, roept dat vragen op. Peter Koelewijn: “Onder anderen studenten hielden ons hierover regelmatig een spiegel voor. We hebben dan ook van begin af aangedrongen om zetmeel aan te wenden uit zijstromen van bijvoorbeeld de aardappelverwerkende industrie.”

De R&D afdeling van Paperfoam is constant op zoek en test nieuwe vezels en zetmeel die nog duurzamer zijn en een beter rendement bieden. Daarbij zijn ze bij Novidon terechtgekomen. Novidon haalt snijzetmeel uit proceswater van de aardappelverwerkende industrie. Snijzetmeel komt vrij bij de productie van friet en chips. Vroeger werd hier niets mee gedaan. Novidon bewerkt het zetmeel zodat er nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Heel duurzaam, want speciaal geteelde aardappels hoeven nu niet meer gebruikt te worden.