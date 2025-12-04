Coffee Based, het Nederlandse circulaire designbedrijf dat gebruikt koffiedik en ander koffieafval omzet in hoogwaardige materialen en producten, heeft vandaag bekendgemaakt officieel B Corp™ gecertificeerd te zijn. Daarmee sluit Coffee Based zich aan bij een groeiende internationale beweging van bedrijven die waarde creëren voor mens, milieu én economie.

Internationale erkenning

De B Corp™-certificering wordt toegekend door B Lab, de non-profit organisatie achter de wereldwijde B Corp beweging. Bedrijven worden beoordeeld op vijf impactgebieden: governance, werknemers, gemeenschap, milieu en klanten. Organisaties moeten minimaal 80 (van de in totaal 200) punten scoren en uitgebreid bewijs leveren van verantwoord en transparant ondernemen. Coffee Based behaalde een B Impact Score van 94,2,

Benefit for All

Voor Coffee Based is de certificering een bevestiging van de manier van werken die het bedrijf vanaf dag één nastreeft: het zo goed mogelijk willen doen voor iedereen. De B van B Corp staat voor Benefit for All.

Coffee Based haalt koffiedik op bij bedrijven, verwerkt het lokaal en maakt er producten van die terugkeren naar de werkvloer. Denk aan koffiekopjes, notitieboeken, interieuritems en relatiegeschenken. Hierdoor ontstaat een keten waarin iedereen profiteert:

de aarde, door minder afval, lagere CO₂-uitstoot en minder gebruik van nieuwe grondstoffen

klanten, afval krijgt waarde en keert terug als tastbaar product

het team en sociale partners, door eerlijk, fijn, veilig en lokaal werk

de gemeenschap, via samenwerking met sociale werkplaatsen en ketenpartners

Met innovatieve materialen en een circulair businessmodel verduurzaamt Coffee Based de koffieketen: van afval, naar grondstof, naar product en terug naar het drinken van een kopje koffie uit een beker gemaakt van koffiedik.

Deel van een wereldwijde beweging

Met de certificering maakt Coffee Based nu deel uit van een wereldwijde community van ruim 10.000 B Corps wereldwijd. In de Benelux zijn inmiddels meer dan 500 bedrijven gecertificeerd, waaronder Rituals, Elho, Too Good To Go, Tony’s Chocolonely, Triodos Bank en Swapfiets.

Tessa van Soest, Directeur B Lab Benelux: “We zijn blij dat we Coffee Based mogen verwelkomen in de B Corp-community. Hun toewijding aan circulair en sociaal ondernemen bewijst dat succes in business niet alleen om winst draait, maar net zo goed om mensen en planeet.”

Ambitie en toekomst

Coffee Based ziet de certificering als startpunt. Het bedrijf werkt aan verdere opschaling van de Koffie Recycle Service, nieuwe materiaalinnovaties op basis van koffiereststromen en uitbreiding van lokale sociale productiepartners. De missie blijft: producten maken waarvan iedereen beter wordt.