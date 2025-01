De 28e CEO Survey van PwC laat zien dat de klimaatvriendelijke investeringen van organisaties toenemen en dat ze tegelijkertijd merken dat hun opbrengsten daardoor ook hoger worden. CEO’s geven aan dat de voordelen van klimaatvriendelijke investeringen langzaam zichtbaar worden.

Voor Joukje Janssen, klimaatexpert bij PwC Nederland, is dat een herkenbaar beeld. ‘Klimaatverandering is nog steeds een topprioriteit voor CEO’s. De meeste CEO’s hebben de brede strategische voordelen van klimaatvriendelijke investeringen duidelijk voor ogen. Zij beseffen heel goed hoe belangrijk deze investeringen zijn voor de keuzes die potentiële werknemers, consumenten en – zeker niet te vergeten – investeerders maken.’

Klimaatvriendelijk investeren: per sector grote verschillen tussen bedrijven

Volgens Janssen bestaan er per sector nog wel grote verschillen tussen bedrijven. ‘Als het om klimaatvriendelijk investeren gaat zie je in elke sector wel een paar koplopers. Daarachter een grote groep bedrijven die – grotendeels gedwongen door wetgeving – steeds meer met duurzaamheid bezig zijn. Maar dat is wel voor de lange termijn. De meeste bestuurders vinden dat toch nog lastig. Vooral omdat ze op de korte termijn al met genoeg uitdagingen worden geconfronteerd. Ondertussen moeten ze hun beleid aanpassen en hun doelen en ambities benoemen voor over vijf tot tien jaar. Zonder dat ze weten wat het ze precies gaat opleveren.’