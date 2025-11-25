Center Parcs is door het United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) officieel erkend als UN SDG Ambassador. Deze erkenning is het hoogste niveau van het duurzaamheidskader van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG). Deze doelstellingen zijn erop gericht om bedrijven en organisaties wereldwijd aan te moedigen om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Center Parcs kreeg de certificering voor alle parken van Center Parcs en Sunparks in Nederland, België Duitsland en Frankrijk.

Het behalen van deze status in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk is een bevestiging dat duurzaamheid sterk verankerd is in de strategie, bedrijfsvoering en cultuur van Center Parcs. Met verschillende projecten gericht op natuurherstel, het verlagen van het energie- en waterverbruik en bewustwordingsprogramma’s voor gasten, toont Center Parcs aan dat recreatie en natuurbehoud hand in hand kunnen gaan. Dat sluit aan bij haar bredere strategie ‘We care for human & nature’, waarin milieubewust ondernemen, het welzijn van medewerkers en betrokkenheid bij lokale gemeenschappen centraal staan.

De SDG Ambassador-certificering is het resultaat van een meerjarig traject, waarbij Center Parcs zich van SDG Pioneer (2017) heeft ontwikkeld tot SDG Champion (2022) en nu de status SDG Ambassador krijgt toegekend.