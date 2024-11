De cement- en betonsector bereikt al in 2030 een CO2-reductie van 50% ten opzichte van 1990 en voor 2040 wordt een reductie van 90 % voorzien. De nieuwe ‘Roadmap CO2-reductie voor cement en beton in Nederland’, gepresenteerd door brancheorganisatie Cement&BetonCentrum (C&BC), laat zien door welke maatregelen de sector uiterlijk in 2050 volledig klimaatneutraal zal zijn. De focus ligt daarbij op nieuwe schaalbare oplossingen voor de gehele keten.

In Europa zijn er meerdere projecten die al voor 2030 zullen resulteren in gedeeltelijk of geheel klimaatneutraal cement, waarmee de cementindustrie duidelijk op koers ligt om cement en beton uiterlijk in 2050 volledig klimaatneutraal te kunnen produceren.

Nederlands beton heeft met slechts 1,9% van de nationale CO₂-uitstoot al veruit de laagste CO₂-voetafdruk ter wereld, tegenover een wereldgemiddelde van 7%. De Roadmap van C&BC sluit aan bij de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen en beschrijft de concrete maatregelen die de uitstoot de komende jaren fors zullen terugdringen:

CO2-afvang en -opslag: In 2030 wordt verwacht dat 25% van het in Nederland toegepaste cement CO2-neutraal is dankzij CCS/CCU-technologieën. Dit aandeel stijgt tot 50% in 2040.

Secundaire brandstoffen: Bij de productie van het hoofdbestanddeel van cement, portlandcementklinker, wordt nu al gemiddeld ruim 50% van de fossiele brandstoffen vervangen door secundaire brandstoffen, waarbij veel productielocaties al rond de 90 % vervanging zitten. De vervanging van fossiele brandstoffen zal de komende jaren verder worden vergroot.

Recycling van cementsteen: Door gebruik van selectieve breektechnieken kan naast het toeslagmateriaal zand en grind ook de cementsteen worden hergebruikt. Gerecycled cementsteen kan tot 35% van de CO2-intensieve klinker vervangen, met als extra voordeel dat een deel van de bij de productie van klinker vrijkomende CO2 permanent in de her te gebruiken cementsteen kan worden vastgelegd.

Alternatieve klinkersoorten: Met innovaties zoals calciumsulfoaluminaat-belietcementklinker kan een CO2-reductie van 25-30% ten opzichte van traditioneel portlandcement, worden bereikt.

Edwin Vermeulen, directeur C&BC, licht toe: “CO2-reductie bij de productie van cement en beton vraagt om een breed pakket aan maatregelen: minder CO2 bij de klinkerproductie, verlaging van het klinkergehalte in cement, minder cement in beton en minder beton in betonconstructies door slanker te ontwerpen. Belangrijk onderdeel van de roadmap is de afvang van de bij verhitten uit de kalksteen vrijkomende CO2. Op basis van reeds gestarte projecten verwachten we dat in 2030 zo’n 25% van in Nederland toegepast cement CO2-neutraal zal zijn.”

De Roadmap werd tijdens een symposium op 18 november over de route naar CO2-neutraal cement en beton overhandigd aan Dirk Breedveld van het Ministerie van VRO: “Met dank neem ik de Roadmap in ontvangst. Dit document vormt een belangrijke bouwsteen om onze klimaatdoelen te bereiken. Ik zal het graag delen met mijn collega’s en ter kennisgeving doorgeleiden aan de Minister.”

Versnelling van CO2-reductie en uitdagingen

De brancheorganisatie benadrukt dat de cement- en betonsector een sleutelrol speelt in de overgang naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. De CO2-Roadmap is een weloverwogen realistische inschatting van de route naar klimaatneutraal cement en beton, waarbij de nadruk ligt op de implementatie van schaalbare en bewezen oplossingen. Brancheorganisatie C&BC blijft zich met kennisontwikkeling en -overdracht inzetten voor een toekomstbestendige bouw- en infrastructuur in Nederland.

Foto: Dirk Breedveld (links) neemt namens het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VRO) de CO2 Roadmap in ontvangst van de voorzitter van Cement & Beton Centrum