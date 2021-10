CBRE volledig CO2-neutraal in 2040

CBRE heeft bekendgemaakt dat het in 2040 volledig CO2-neutraal wil zijn. Voor CBRE omvat dit doel niet alleen de CO2-uitstoot van de eigen activiteiten, maar ook die van het vastgoed dat het beheert voor beleggers en huurders, evenals de indirecte uitstoot van de toeleveringsketen.

“Als ’s werelds grootste beheerder van commercieel vastgoed hebben wij een bijzondere verantwoordelijkheid om de vele uitdagingen aan te pakken die de opwarming van de aarde met zich meebrengt”, aldus Bob Sulentic, bestuursvoorzitter en CEO van CBRE. “Bij CBRE zijn we vastbesloten om ons steentje bij te dragen en om samen met onze klanten en onze wereldwijde toeleveringsketen zo snel mogelijk CO2-neutraal te worden. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de omgevingen waarin we actief zijn. Met dit cruciale doel vullen we die verantwoordelijkheid in.”

Als onderdeel van de strategie om in 2040 CO2-neutraal te zijn, heeft CBRE The Climate Pledge ondertekend. Dit is een toezegging om nog 10 jaar vóór het doel dat wordt gesteld in het Klimaatakkoord van Parijs netto koolstofvrij te zijn. The Climate Pledge, een initiatief van Amazon en Global Optimism, vormt een sectoroverschrijdend samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties die zich inzetten om in 2040 onder de streep geen koolstof meer uit te stoten. Ook beloven de bedrijven samen actie te ondernemen om de klimaatcrisis aan te pakken en om de problemen op weg naar een koolstofvrije economie op te lossen.

Met dit nieuwe doel bouwt CBRE voort op de op wetenschappelijk onderbouwde uitstootverminderingsdoelstell ing die het bedrijf vorig jaar aankondigde.

Tim Habraken, Director Sustainability CBRE Nederland, licht toe: “Dit is een belangrijke stap voor CBRE om onze ambities en verantwoordelijkheid meetbaar te maken – in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Het bijzondere is dat we niet alleen naar onze eigen CO2-emissies kijken, maar ook actief werken aan de reductie van de emissies voor onze klanten, om zo als organisatie de grootst mogelijke positieve impact te maken. In Nederland zijn we hier al mee gestart middels “The Real Impact Project”, waarmee we een voorschot hebben genomen op onze wereldwijde ambitie, en deze operationeel gemaakt hebben in daadwerkelijke acties met en voor onze klanten.”

CBRE ondertekende onlangs ook de Business Ambition for 1.5°C commitment, een campagne die wordt geleid door het Science Based Targets initiative (SBTi) in samenwerking met Global Compact van de VN en de We Mean Business-coalitie.

De ESG-prestaties van CBRE leverden het bedrijf onlangs voor het achtste achtereenvolgende jaar een plaats op in de FTSE4Good Index. Daarnaast staat CBRE dit jaar op plaats 22 in de top 100 meest duurzame bedrijven van Barron’s. In de 100 Best Corporate Citizens of 2021-lijst van 3BL Media staat het bedrijf op plek 24. Daarmee is CBRE het hoogst genoteerde vastgoedbedrijf.