Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de brancheorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, onderstreept het belang van herkenbare productnamen voor vleesvervangers. Dit is essentieel om consumenten te helpen kiezen voor een meer plantaardig voedingspatroon en de eiwittransitie in Nederland en Europa te versnellen. Het CBL roept het Europees Parlement daarom op het voorgestelde verbod op vleesgerelateerde productnamen te heroverwegen.

In het position paper ‘Behoud herkenbare productnamen voor vleesvervangers’ uit het CBL haar zorgen over het voorstel van het Europees Parlement om vleesgerelateerde namen voor plantaardige producten te verbieden. Een verbod op productnamen als ‘vegaburger’, ‘vegetarische worst’ of ‘plantaardige schnitzel’ schiet het doel voorbij en werkt contraproductief voor de eiwittransitie.

Herkenbare namen helpen consumenten in meer plantaardige keuzes

“Het voorgestelde verbod is onnodig, schiet zijn doel voorbij en kan de eiwittransitie vertragen,” aldus Latoya Balogun, manager Duurzame Ketens & Voedingsmiddelen bij het CBL. “Consumenten begrijpen deze termen goed en raken er niet door in verwarring. Integendeel: bekende productnamen maken het makkelijker om plantaardige alternatieven in het dagelijks eetpatroon te integreren.”

Uit representatief onderzoek (consumentenprogramma Radar, 2020) blijkt dat 96 procent van de Nederlandse consumenten begrijpt dat bijvoorbeeld een ‘vegaworst’ geen vlees bevat. Europese onderzoeken bevestigen dat de meerderheid van de consumenten geen bezwaar heeft tegen vleesgerelateerde namen voor plantaardige producten. Nederlandse retailers ontvangen nauwelijks klachten over verwarring bij consumenten.

Een verbod bemoeilijkt innovatie

Het CBL benadrukt dat het behoud van herkenbare benamingen ook cruciaal is voor innovatie in de voedingsmiddelenindustrie. Producenten investeren aanzienlijk in de ontwikkeling van plantaardige producten die qua smaak en textuur dicht bij vlees liggen. Een verbod zou deze innovatie bemoeilijken, de marktpotentie verkleinen en investeringen in nieuwe, duurzame eiwitproducten ontmoedigen.

“Onze sector neemt verantwoordelijkheid voor de eiwittransitie door plantaardige producten zo aantrekkelijk, toegankelijk en betaalbaar mogelijk te maken. Het is belangrijk dat ondernemers voldoende ruimte behouden om hun producten herkenbaar te positioneren. Omdat de eiwittransitie deels afhankelijk is van gedragsverandering bij consumenten, is het belangrijk dat mensen eenvoudig kunnen overstappen op plantaardige producten. Bekende benamingen helpen daarbij. Ze laten zien dat een plantaardig product in dezelfde context kan worden gebruikt als het dierlijke equivalent,” aldus Balogun.

Om inzichtelijk te maken welke initiatieven de supermarktbranche neemt om de eiwittransitie te bevorderen, heeft het CBL recent het Zichtboek Eiwittransitie gepubliceerd.

Heroverweeg het voorgenomen verbod

Het CBL roept het Europees Parlement op het voorgenomen verbod te herzien en vraagt de Nederlandse regering dit standpunt actief uit te dragen in Brussel. De focus moet liggen op beleid dat de overgang naar een plantaardiger dieet daadwerkelijk bevordert. Herkenbare productnamen zijn cruciaal: ze maken duurzame keuzes toegankelijk voor consumenten, stimuleren innovatie in de voedingssector en spelen een rol in de versnelling van de verduurzaming van het Nederlandse voedselsysteem.

Het CBL gaat hier de komende periode graag verder over in gesprek.