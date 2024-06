CBASSS zorgt voor opschudding in de schoenindustrie met haar missie om positieve verandering teweeg te brengen met uitgesproken sneakers die ergens voor staan. CBASSS is een baanbrekende start-up op het gebied van duurzame sneakeroplossingen. Met aandacht voor de dringende noodzaak van een duurzamere aanpak in sneakerproductie, kondigt CBASSS met trots de voorverkoop aan van haar exclusieve, gelimiteerde duurzame sneakers tegen een speciale introductieprijs via het crowdfundingplatform CrowdAboutNow.

Een oproep tot verandering in de sneaker industrie

De sneakerindustrie wordt al lange tijd geassocieerd met overmatige consumptie, vervuiling en onhoudbare praktijken. CBASSS is opgericht om deze status quo uit te dagen door hoogwaardige sneakers aan te bieden die een statement maken voor een bewustere toekomst. De toewijding van het bedrijf aan duurzaamheid wordt weerspiegeld in elk aspect van het productieproces, van materiaalinzameling tot verpakking en levering.

Exclusieve voorverkoop en crowdfundingcampagne

Sneakerliefhebbers kunnen voor een beperkte tijd de eerste Original Sneaker van CBASSS kopen tegen een speciale introductieprijs door deel te nemen aan de voorverkoop op CrowdAboutNow. Dit exclusieve aanbod biedt niet alleen vroege toegang tot deze innovatieve sneakers, maar ondersteunt ook de lancering van de eerste professionele productierun van CBASSS. Binnen de eerste week na de lancering heeft CBASSS al 50% van haar financieringsdoel bereikt. Dat onderstreept de sterke vraag en de steun van de gemeenschap voor duurzame schoenen. Potentiële kopers worden aangemoedigd om snel te handelen om van deze unieke kans gebruik te maken.

Samenwerkingen met duurzame innovators

CBASSS werkt samen met verschillende partners die zich richten op duurzaamheid om samen de positieve impact te vergroten. Deze partners bestaan o.a. uit:

Velocity: Biedt milieuvriendelijke transportoplossingen.

Boxo: Levert circulaire verpakkingsmaterialen.

Primal: Zorgt voor innovatieve binnenzolen (en hotelslippers).

Een van de opvallende kenmerken van CBASSS is het gebruik van unieke materialen zoals hoogwaardige alpacawol als een natuurlijke vervanging voor synthetisch schuim. Alpacawol is hypoallergeen, geurbestendig, UV-bestendig, waterbestendig en biedt superieure thermische regulatie. Daardoor is het een ideaal materiaal is voor comfortabele, duurzame schoenen.

Ga ergens voor staan

CBASSS nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de beweging naar een duurzamere sneakerindustrie door hun crowdfundingcampagne op CrowdAboutNow te steunen. Door deze exclusieve sneakers te kopen, investeren CBASSSadors niet alleen in hoogwaardige, gedurfde ontwerpen, maar nemen ze ook een standpunt in voor milieubewustzijn.