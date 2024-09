Caseware wereldwijd leider in cloud-gebaseerde audit-, financiële rapportage- en data-analyseoplossingen, kondigt vandaag de lancering aan van de Environmental, Social, and Governance (ESG) rapportage-app voor Nederland, België en Denemarken. De app is momenteel beschikbaar in het Engels, met plannen om in de komende maanden lokale taalondersteuning toe te voegen. Deze lancering betekent een belangrijke mijlpaal in Caseware’s inzet om bedrijven te ondersteunen bij duurzaamheidsrapportage in alle fasen – van scopebepaling en dataverzameling tot het opstellen van het rapport.

Bedrijven in Duitsland profiteren al sinds 2023 van de Caseware ESG-app en de reacties zijn zeer positief. De app helpt hen te voldoen aan de steeds complexer wordende ESG-regelgeving.

Bedrijven die in 2026 voor het eerst een ESG-rapport moeten indienen over het boekjaar 2025, doen er verstandig aan nu al in actie te komen. Zo krijgen zij een goed beeld van de eisen die voortvloeien uit de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en kunnen zij tijdig de juiste processen en systemen implementeren. Deze verplichting geldt sinds 2017 al voor grote beursgenoteerde ondernemingen. De CSRD breidt de rapportageplicht uit naar grote niet-beursgenoteerde ondernemingen vanaf boekjaar 2025 en naar kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven vanaf 2026. Meer dan 49.000 Europese bedrijven moeten uiterlijk in 2026 starten met het indienen van duurzaamheidsrapporten.

Met de nieuwe wet- en regelgeving wordt ESG-rapportage steeds belangrijker, maar de implementatie ervan kan zeer complex zijn,” zegt Joost Ekkelboom, Managing Director Caseware Nederland en Head of Commercial, Caseware Europe. “Door ESG-rapportage te vereenvoudigen en bruikbare inzichten te bieden, willen we bedrijven helpen bij te dragen aan een duurzamere toekomst, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de wetgeving en hun reputatie versterken.”

Belangrijkste kenmerken van de ESG app:

Materialiteitsanalyse: De app biedt een workflow om de materialiteitsbeoordeling van het bedrijf uit te voeren op basis van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Dit bepaalt precies welke openbaarmakingsvereisten voor een rapportagejaar moeten worden gerapporteerd.

Informatie verzamelen en samenwerken: De app faciliteert een geïntegreerd proces en biedt de volledige inhoud van de 12 ESRS om alle specifieke vereiste informatie te verzamelen volgens de gedefinieerde openbaarmakingsvereisten. Het maakt samenwerking mogelijk met alle verantwoordelijken binnen het bedrijf. Documenten en informatie kunnen worden opgevraagd met behulp van vooraf gedefinieerde vragen rechtstreeks in de app.

Het rapport opstellen: Op basis van de materialiteitsbeoordeling en de verzamelde informatie genereert de app tekstmodules waarmee het rapport wordt opgebouwd. Het resultaat is een rapport met op maat gemaakte teksten.

XBRL tagging en mapping voor ESEF indiening: Biedt voordelen zoals verbeterde consistentie, transparantie, vergelijkbaarheid en toegankelijkheid voor gebruikers van het rapport, evenals snellere, machine readable niet-financiële rapportage, betere gegevenskwaliteit en minder handmatige fouten.

“De lancering van de ESG app is een belangrijke mijlpaal die voldoet aan de groeiende vraag naar begrijpelijke en betrouwbare ESG-rapportage,” zegt Heike Kramer, Business Development Manager, Caseware Duitsland. “De behoefte aan ondersteuning bij een robuust en nauwkeurig proces richting een volwaardig ESG-rapport is groot, aangezien de CSRD aanzienlijke hogere eisen stelt aan bedrijven. Caseware’s innovatieve oplossing biedt klanten de tools om aan deze vereisten te voldoen en het proces beheersbaar te maken.”