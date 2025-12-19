Decentrale overheden spelen een belangrijke rol bij het realiseren van duurzaamheid in de samenleving vanuit hun maatschappelijke rol. Om hen verder te ondersteunen in het uitvoeren van de duurzaamheidsrapportage biedt de Coalition of the Willing praktische houvast om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Volgende stap in de Handreiking Duurzaamheidsrapportage

Om duurzaamheidsrapportage in de praktijk beter uitvoerbaar te maken, publiceert de Coalition of the Willing een aanvulling op de Handreiking Duurzaamheidsrapportage. Daarmee krijgt het groeimodel van de handreiking een vervolg: stap voor stap wordt de aanpak verder uitgewerkt, verfijnd en uitgebreid, zodat decentrale overheden concreter kunnen rapporteren en beter kunnen verantwoorden. Waar de oorspronkelijke handreiking vooral richtlijnen en kaders bood, brengt deze aanvulling praktische houvast om daadwerkelijk aan de slag te gaan met duurzaamheidsrapportage.

Aansluiting bij CSRD en toenemende transparantie

Met hun beleid beïnvloeden decentrale overheden keuzes die direct impact hebben op klimaat, milieu en samenleving. Hoewel zij (nog) niet wettelijk verplicht zijn om over duurzaamheid te rapporteren, spelen zij indirect een rol in de waardeketen van CSRD-plichtige ondernemingen. Transparantie en verantwoording worden daarmee steeds belangrijker.

De handreiking sluit aan bij de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), toegepast op de context van decentrale overheden. Naast de oorspronkelijke handreiking wordt nu ook deze aanvulling gepubliceerd, met nadruk op concrete stappen en praktische toepasbaarheid.

Praktische hulpmiddelen: van analyse tot dashboard

De aanvulling ‘Aan de slag’ bouwt voort op de basis van de handreiking, maar richt zich nadrukkelijk op de praktijk. Zo is een 80%-versie van de Dubbele Materialiteitsanalyse beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen decentrale overheden relevante duurzaamheidsthema’s bepalen vanuit zowel impact- als financieel perspectief. Daarnaast wordt gewerkt aan een digitaal Dashboard Duurzaamheidsrapportage. Dit dashboard maakt het mogelijk om eenvoudiger en transparanter te rapporteren via waarstaatjegemeente.nl. De oplevering van het dashboard staat gepland voor maart 2026.

Direct aan de slag

Met deze aanvulling wordt duurzaamheidsrapportage concreter, praktischer en beter toepasbaar. Het is een uitnodiging aan decentrale overheden om actief aan de slag te gaan met duurzaamheid en rapportage.

Wilt u zelf aan de slag met de DMA, afgestemd op uw organisatie? Hier vindt u het format (xlsx, 62 kB).