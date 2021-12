Cargill gaat klanten meer natuurlijke oplossingen bieden dankzij overname industriële activiteiten van Croda

De transactie, die moet worden goedgekeurd door de regelgevende instanties, zal naar verwachting in de zomer van 2022 worden afgerond. Cargill zal voldoen aan de toepasselijke vereisten voor informatie en raadpleging van de werknemersvertegenwoordiging.”Cargill heeft veel aandacht voor de bio-industrie. We willen onze klanten ondersteunen met oplossingen die vernieuwend zijn en gebaseerd op natuurlijke stoffen, en die reële voordelen opleveren”, zei Colleen May, directeur van de bio-industriële afdeling van Cargill. “We beschikken over een gediversifieerde, wereldwijde toeleveringsketen en diepgaande operationele expertise. In combinatie met de solide industriële en zakelijke capaciteiten, en het uitgebreide biogebaseerde productportfolio van Croda kunnen we nu weer tal van innovaties introduceren. Dat levert een enorme waarde op voor onze klanten.”

Op basis van deze overeenkomst zal Cargill er wereldwijd bijna 1000 werknemers bij krijgen, evenals productiefaciliteiten in Europa en Azië. Daarbij komt nog een krachtig technologieportfolio dat ondersteuning biedt aan marktleiders in de automobielsector en op het gebied van toepassingen voor polymeren en voedselverpakkingen. Cargill hecht veel belang aan duurzaamheid. Meer dan twee derde van de grondstoffen die worden gebruikt om deze oplossingen te vervaardigen, is dan ook biogebaseerd en hernieuwbaar.

Steve Foots, Chief Executive van Croda: “Cargill is een onderneming met een opmerkelijke geschiedenis en sterke waarden. Met Cargill als nieuwe eigenaar gaan het afgestoten bedrijf en onze getalenteerde, hardwerkende medewerkers een mooie toekomst tegemoet.”

De overname van Croda zou Cargills aanwezigheid in de bio-industriële markt aanzienlijk vergroten – vooral in Europa, de VS en Azië, stuk voor stuk snelgroeiende markten voor biogebaseerde oplossingen. Deze overname bouwt voort op andere recente stappen die Cargill heeft gezet om zijn aanwezigheid in de bio-industriesector uit te breiden, waaronder de joint ventures met QORE en NatureWorks en de overnames van de epoxideactiviteiten van Floratech en Arkema. Samen zorgen deze stappen ervoor dat Cargill uitstekend gepositioneerd is om klanten te ondersteunen met innovatieve oplossingen gebaseerd op natuurlijke stoffen, in een breed scala van sectoren en toepassingen.