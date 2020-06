CarbonCancel biedt iedereen de mogelijkheid om volledig CO₂-neutraal te leven

Vanaf nu is het voor iedereen mogelijk om volledig CO₂-neutraal te leven. Via de Carbon Calculator van de Amsterdamse start-up CarbonCancel kan iedereen de CO₂-voetafdruk van zijn of haar hele leven berekenen. CarbonCancel gaat een stap verder dan alleen berekeningen; je krijgt ook gratis tips om je emissies te verlagen. Als je ervoor kiest om maandelijks je CO₂ te compenseren via duurzame projecten, krijg je bovendien toegang tot je eigen dashboard met extra gegevens over jouw persoonlijke voetafdruk. Zo kun je jouw voetafdruk ook vergelijken met die van de gemiddelde Nederlander en met het gemiddelde van alle CarbonCancel leden. Via een gepersonaliseerd dashboard kan iedereen actief aan de slag om te kijken wat de meest effectieve manieren zijn om zijn of haar emissies te verlagen.

Een klimaatneutrale wereld begint bij je eigen uitstoot

Als we de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij willen stimuleren, dan is een van de eerste stappen de bewustwording van ieders individuele uitstoot en de realisatie welke factoren de grootste bijdrage hebben. Vanuit dat oogpunt is CarbonCancel opgezet. “Mensen bestempelen koolstofcompensatie vaak als een soort aflaathandel om te kunnen blijven vervuilen. Wij zien dat anders. Via CarbonCancel neem je de controle over je voetafdruk terug in eigen handen. Je krijgt inzicht in je eigen uitstoot en hoe je die kunt verminderen. Tegelijkertijd versnel je de duurzame transitie in ontwikkelingslanden. Dat is wel wat anders dan even snel je vlucht compenseren”, aldus Ruben van de Water, een van de oprichters van CarbonCancel. “Het houdt niet op bij de compensatie. Vandaar ook ons motto: samen zetten we de eerste stap zonder voetafdruk.”

De Coronacrisis biedt een unieke kans voor een duurzamere levensstijl

Tijdens de coronacrisis is het rad van de hectische Nederlandse samenleving wat langzamer gaan draaien. Dit biedt veel tijd voor reflectie over wat we anders en beter willen aanpakken wanneer de crisis weer voorbij is. Het is belangrijk om hierin mee te nemen hoe we het beste kunnen waken voor een volgende crisis — hoogst waarschijnlijk de klimaatcrisis. Met CarbonCancel willen wij bijdragen aan een nieuwe en duurzame manier op de samenleving weer op te starten. Doordat mensen via onze calculator inzicht krijgen in hun uitstoot en deze kunnen kwantificeren, kunnen ze ook direct de impact van een gedragsverandering meten.

CarbonCancel is opgericht door vier alumni van University College Utrecht; Raúl van Kleef, Ruben van de Water, Falko Lavitt en Julian Swinkels. Voor meer informatie kun je terecht op onderstaande social media kanalen of ga naar www.carboncancel.com om zelf aan de slag te gaan met je CO₂-voetafdruk!