Nederland moet 2,5 miljoen woningen verduurzamen. Biobased isolatiematerialen zijn hiervoor technisch geschikt, maar worden nog nauwelijks toegepast. In project CARBON ontwikkelt TNO met 14 partners biobased isolatieoplossingen die betaalbaar, betrouwbaar en schaalbaar zijn. Zo versnellen ze de transitie naar CO2-arm renoveren.

Drempels weg voor biobased isoleren

Om de klimaatdoelen te halen moeten we 2,5 miljoen bestaande woningen veel sneller en duurzamer isoleren. Biobased materialen zoals karton, biopolymeren, hennep en stro hebben bewezen isolerende eigenschappen. Gebouwbeheerders, installateurs, isolatiebedrijven en toeleveranciers willen er graag mee aan de slag, maar durven nog geen garanties te geven op de toepassing ervan in renovatieprojecten.

Dat remt woningeigenaren en vastgoedbeheerders, zoals woningcorporaties, om voor biobased te kiezen. Als we deze drempels wegnemen, kunnen biobased isolatieoplossingen hun volledige potentieel waarmaken in de strijd tegen CO2-uitstoot en het woningentekort.

CO2-arm renoveren met biobased oplossingen voor na-isoleren

In project CARBON bundelen 15 partijen hun expertise om binnen 3 jaar schaalbare biobased isolatieoplossingen te ontwikkelen voor de Nederlandse renovatiemarkt. We concentreren ons op toepassingen in vloeren, gevels en daken, maar wel met een brede scope. Van het aanbrengen van isolerende voorzetwanden en spouwmuurisolatie tot prefab isolatieoplossingen.

Er wordt onderzocht hoe de materialen zich gedragen onder praktijkomstandigheden en op langere termijn. “We meten onder andere de invloed van vocht, ventilatie en installatiewijze op de isolatiewaarde. Ook onderzoeken we brandveiligheid, bouwfysische prestaties, kosten en de randvoorwaarden voor garanties.”

Door nauwkeurige monitoring en data-analyse ontstaan inzichten die nodig zijn om deze materialen op grote schaal toe te passen. Dit zal leiden tot een toename in het gebruik van biobased isolatiematerialen en daardoor duurzamere isolatieoplossingen voor de woningeigenaren en de installateurs.

2,5 miljoen woningen sneller verduurzaamd

CARBON resulteert in nieuwe isolatietoepassingen die technisch, economisch en praktisch haalbaar zijn. Het project geeft inzicht in de milieuprestaties van biobased materialen en levert richtlijnen voor ontwerp, toepassing en installatie. Door kennisdeling en demonstratieprojecten groeit het vertrouwen in biobased isoleren, zowel bij leveranciers als gebruikers. De inzichten zijn ook toepasbaar op nieuwbouw.

Dit onderzoeksproject is mede mogelijk gemaakt door RVO.

Partners

Bij project CARBON zijn partijen betrokken uit de volledige renovatieketen:

TNO (met Holland Houtland en Efectis Nederland leidt het consortium en is met Wageningen Food and Biobased Research inhoudelijk verantwoordelijk.

Productontwikkelaars en installateurs (Takkenkamp, Reimarkt, CircuSol Insulation, Isolatietechniek Brabant, Isoplus Parels, Prefab Isolatie, GreenInclusive, Houkesloot Prefab BV, Vereniging Circulair Friesland, Lab03 Architecten, Klomp, Warmteplan en Insula) vertalen de opgebouwde kennis en praktijkervaring naar biobased isolatieproducten en werkwijzen.

Co-makers en woningcorporaties leveren feedback op de ontwikkelde concepten en stellen locaties beschikbaar voor demonstratieprojecten.

Biobased isoleren in de praktijk