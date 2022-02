In 2030 wil TU Delft volledig duurzaam opereren. Alle activiteiten op en vanaf de campus zijn dan CO2-neutraal, circulair, klimaatadaptief en dragen bij aan de kwaliteit van leven voor haar gebruikers en voor de natuur. Samen met alle medewerkers, studenten en partners van de universiteit maakt duurzaamheidscoördinator Andy van den Dobbelsteen zich sterk om deze ambitie te realiseren. Op een nieuwe website kan iedereen de vorderingen volgen.

Uitgangspunt is dat de campus in 2030 circulair, gezond en biodivers is. Concrete acties zijn onder andere het vergroenen van de campus en het ontwikkelen van proeftuinen – living labs – die benut kunnen worden om duurzaamheidsonderzoek en –onderwijs in de praktijk te brengen. Van den Dobbelsteen: “De universiteit gaat meer groen en water op de campus implementeren. Niet alleen om de klimaatverandering tegen te gaan, maar ook om de gemeenschap bewust te maken. Daarnaast toont onderzoek aan dat een groene omgeving stress vermindert en de mentale gezondheid van werknemers en studenten verbetert.”

Gezamenlijke inspanning Het bereiken van CO2-neutraliteit in 2030 vraagt een grote betrokkenheid en deelname van alle faculteiten en diensten, van inkoop tot gebouwbeheer tot communicatie. Denk bijvoorbeeld aan de overgang naar het vegetarische restaurant bij de Faculteit Bouwkunde. Ook zal TU Delft nauw samenwerken met partners buiten de eigen organisatie. Van den Dobbelsteen: “Een belangrijk aspect van onze verduurzaming is het sluiten van kringlopen en die houden nu eenmaal niet op de deur van een universiteitsgebouw of aan de rand van de campus. We zoeken dus nadrukkelijk de samenwerking met partners op, ook buiten de campus.”

Op de vernieuwde duurzaamheidswebsite kan iedereen alle klimaatactie van dichtbij volgen. “We laten hier actief zien welke pilots er lopen en wat de resultaten daarvan zijn.”

Climate Action Het verduurzamen van de Delftse campus is een belangrijk onderdeel van het Climate Action Programma, dat ook voorziet in extra investeringen in Climate Action onderzoek en onderwijs. De TU trekt de komende tien jaar in totaal 22 miljoen euro uit om dit programma op zetten en vorm te geven.