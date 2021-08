Camping Geversduin krijgt Europa’s eerste vakantiehuisje van moeilijk recyclebaar plastic

Morgen, vrijdag 13 augustus, strijkt de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee neer op het strand van Castricum. Daar ruimen vrijwilligers het strand op en zamelen ze plastic in. Burgemeester van Castricum Toon Mans trapt deze dag af. Het bijzondere aan deze etappe is dat het plastic dat hier wordt opgehaald, onderdeel wordt van het allereerste recreatiehuisje van Europa dat is gemaakt van moeilijk recyclebaar plastic. Dit vakantieverblijf wordt gerealiseerd door plastic recycle-expert Bram Peters en komt op de nabijgelegen Camping Geversduin te staan. Deze camping in het duingebied van Castricum is een groene camping en geeft invulling aan de trend duurzaam recreëren.

Peter Ramp van Camping Geversduin: “We zijn enorm enthousiast dat het vakantiehuis van moeilijk recyclebaar plastic op onze camping komt te staan. Onze gasten hebben een groene mindset en zijn veel bezig met duurzaamheid – net als wij. Met het vakantiehuisje van moeilijk recyclebaar plastic wordt een nieuwe manier van recreëren in het leven geroepen. En heel speciaal dat we nu zelf zien hoe het plastic wordt opgehaald dat hier deel van gaat uitmaken, op het nabijgelegen strand van Castricum. Zo maken we het gehele proces van begin af aan mee. Het is een heel bijzonder traject en we kijken bijzonder uit naar het eindresultaat.”

Wonen en vakantie vieren in een plastic huis

Bram Peters is CEO van Plastic Fantastic en verantwoordelijk voor de realisatie van het vakantiehuisje. Peters woont zelf inmiddels bijna anderhalf jaar met zijn gezin in een huis dat geheel van gerecycled plastic is gemaakt. “Met het toekomstige vakantiehuisje kunnen recreanten zelf deze unieke belevenis ervaren. De vier elementen van ‘groen wonen’ zijn comfort & veiligheid, zelfvoorziening, mobiliteit en lokaal circulaire producties. Dit plastic huis is de eerste vakantiewoning die al deze aspecten samenvoegt.”

Het vakantiehuisje wordt geen exacte replica van het woonhuis van Bram. Waar de woning drie units heeft, bestaat het vakantiehuisje uit twee eenheden. Maar het belangrijkste verschil zit in dat bij het vakantiehuisje alles vanbinnen van hout is gemaakt en vanbuiten van plastic. “Daarmee is het vakantiehuisje zelfs klimaatpositief!”, besluit Peters.

Nadat het plastic op 13 augustus is opgehaald wordt het vakantiehuis in productie genomen. Het is de verwachting dat vanaf volgend seizoen het vakantiehuis klaar en daadwerkelijk te boeken is.

Over Camping Geversduin

Op Geversduin draait alles om groen doen en denken. Bij alle activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de ecologische voetdruk zo klein mogelijk is. Zo wordt alles gedaan met respect voor de natuur en wordt er in de supermarkt een biologisch assortiment aangeboden. De camping ligt in het Noord-Hollandse duingebied, op een bosrijke plek niet ver van strand en zee. Op Geversduin gaat natuurbeleving samen met de luxe van eigentijdse faciliteiten. Zo heb je het Boomhuis, de Duin Boet en de Hobbitwoning. Het toekomstige gerecyclede vakantiehuisje past hier perfect tussen; de liefde voor de natuur en het belang van duurzaamheid komt zo samen op deze camping met een groen hart.