Caffe Inc. BV en het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF) slaan de handen ineen om in Amsterdam een 100% circulaire recyclingfabriek voor koffiedik te realiseren. In de fabriek wordt koffiedik gerecycled tot koffieolie, wat gebruikt wordt in producten in de persoonlijke verzorgingsindustrie en koffieblokken, voor in biobased materialen. Wanneer de fabriek van Caffe Inc. volledig operationeel is, zal dit jaarlijks evenveel CO2 besparen als wat 75.000 bomen in één jaar opnemen.

Koffie is de brandstof waar onze samenleving op draait. Slechts 1% van een koffieboon komt in een kopje koffie terecht. De overige 99% is het koffiedik en eindigt als afval. In Nederland produceren we zo’n 250.000 ton koffiedik per jaar. Door de huidige verwerking gaan waardevolle grondstoffen verloren en wordt 8,5 miljoen kg CO2 per jaar uitgestoten. Caffe Inc. vindt dit zonde en zet daarom koffiedik om in 100% circulaire en natuurlijke ingrediënten. Uit het koffiedik worden hoogwaardige oliën gewonnen. De olie kent veel voordelen voor huid en haar en kan daarom gebruikt worden in persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld in gezichtscrème of een shampoobar. Daarnaast maakt Caffe Inc. koffieblokken. Hier worden bijvoorbeeld panelen en plaatmateriaal van gemaakt. Het Amsterdam Klimaat en Energiefonds (AKEF) financiert de opschaling van de technologie.

“Bij Caffe Inc. praten we niet alleen over een duurzame toekomst, we zetten daadwerkelijk stappen om deze te realiseren. Koffiedik is een product dat iedereen kent. Met onze circulaire case voor koffiedik willen we anderen inspireren om ook te werken aan een circulaire economie” – Josephine Nijstad, oprichter en CEO Caffe Inc.

“Na zoveel jaren onderzoek is het geweldig om te zien dat onze ingrediënten door partners verder worden ontwikkeld tot nieuwe producten!” – Evaluna Marquez, oprichter en CTO Caffe Inc.

Caffe Inc. wordt geleid door Josephine Nijstad en Evaluna Marquez. De twee vrouwelijke leiders van Caffe Inc. maken deel uit van een nieuwe beweging waar missie-gedreven bedrijven laten zien dat serieuze impact en een goede business case samen gaan. Nijstad en Marquez ontmoetten elkaar in 2018 en deelden een visie om bij te dragen aan een duurzame wereld door een praktische oplossing te ontwikkelen voor een afvalproduct dat iedereen kent. Met hun complementaire achtergronden in milieu techniek & management en chemie, zetten ze samen hun ambities om in realiteit. Caffe Inc. is een venture van Spaak Circular Solutions B.V., waarvan Nijstad medeoprichter is.

Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF), in het leven geroepen door de gemeente Amsterdam, financiert projecten die een significante positieve milieu-impact hebben en een bijdragen leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot in de stad. Caffe Inc. ziet in het AKEF een partner voor de lange termijn, wat noodzakelijk is om circulaire innovaties te realiseren.

“We werden sterk aangetrokken door het team van Caffe Inc. en de kans om een dagelijkse afvalstroom om te zetten in verkoopbare hoogwaardige producten” Casper Heijsteeg, fondsmanager AKEF.

“Het realiseren van de koffiedikrecyclingfabriek van Caffe Inc. past perfect in de circulaire strategie van de gemeente Amsterdam. Initiatieven als deze helpen de stad bij het realiseren van haar ambitie om een van de leidende circulaire hubs in Europa te worden” – Marieke van Doorninck, wethouder Gemeente Amsterdam

Als we als samenleving willen dat er meer positieve veranderingen plaatsvinden, moeten we open staan om buiten de standaard economische modellen te denken en werken. De samenwerking van Caffe Inc. met AKEF is een geweldige stap in het stimuleren van circulaire modellen die maatschappelijke en ecologische impact als basis hebben, zegt Sarah Hafith, Head of Strategic Partnerships & Ventures bij Spaak Circular Solutions. Caffe Inc. is klaar voor de koffiedikrevolutie, jij ook?