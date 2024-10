C&A, een van Europa’s toonaangevende moderetailers, is trots om op de introductie van zijn nieuwste innovatie in het verduurzamen van de retaildesign: vloeren gemaakt van gerecyclede denimstofresten. Het is een baanbrekende poging om textielresten te hergebruiken voor de nieuwe winkellocaties. Deze innovatieve vloeroplossing debuteerde op 19 september, met de heropening van onze C&A-flagshipstore in de Mariahilfer Strasse, een van de grootste en beroemdste winkelstraten in Wenen. De volgende winkel met de denimvloer zal in december in het Parquesur-winkelcentrum in Leganés (Madrid) zijn.

Het vloermateriaal is gemaakt van overtollig denimmateriaal van C&A’s FIT (Factory for Innovation in Textiles) in Mönchengladbach, met plannen om in de toekomst denim te gebruiken dat van klanten is verzameld. Voor elke vierkante meter vloer wordt ongeveer een kilo denimresten gerecycled, wat bijdraagt ​​aan een vermindering van ongebruikt textiel en tegelijkertijd een opvallend designkenmerk in winkels creëert.

Europese innovatie en verantwoord geproduceerde materialen

De denimvloer is ontwikkeld door het Zwitserse familiebedrijf LICO, dat gebruikmaakt van denimstofresten, kurkonderlagen uit de bottelindustrie en houtachtige platen. Om de denimvezels te verwerken tot vloeren, worden natuurlijke producten gebruikt, zoals plantaardige vetten en natuurlijk rubber. De vloer, die speciaal is ontworpen om bestand te zijn tegen drukke winkelomgevingen, wordt getest als een exclusief pilotproject door C&A.

De vloermaterialen worden in Europa geproduceerd door LICO en richten zich op een meer verantwoorde sourcing, waarbij 80% van de componenten is gemaakt van gerecyclede materialen. De energie die nodig is voor de productie komt uit hernieuwbare bronnen, waaronder de fotovoltaïsche centrale van LICO en lokale waterkrachtcentrales.

De denimvloer heeft de Environmental Product Declaration (EPD) en het Blue Angel-ecolabel van de Duitse federale overheid gekregen. Het won ook de Green Collection Award 2023.

Betty Kieß, Chief Communications Officer, C&A Europe, zegt: “We zijn er trots op om dit innovatieve vloerconcept te testen, waarmee we restanten van denimstof kunnen hergebruiken en tegelijkertijd de winkelervaring kunnen verbeteren. Dit initiatief weerspiegelt onze diepgewortelde toewijding aan het verminderen van afval en het stimuleren van onze duurzaamheidsinspanningen, evenals onze pioniersgeest. We blijven zoeken naar innovatieve manieren om onze winkelomgevingen te verbeteren en een positieve impact te maken.”

Over de denimfabriek van C&A

De C&A FIT (Factory for Innovation in Textiles) is een baanbrekende faciliteit in Mönchengladbach, Duitsland, die zich richt op het hervormen van industrienormen voor denimproductie door middel van geavanceerde technologie en meer verantwoorde praktijken. De FIT-fabriek, opgericht in 2021, produceert dagelijks ongeveer 1.000 paar jeans, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde automatisering, digitalisering en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. De fabriek vermindert het waterverbruik aanzienlijk en gebruikt slechts 10-15 liter per paar jeans, vergeleken met het industriegemiddelde van 70 liter. In samenwerking met toonaangevende academische instellingen en industriële vernieuwers streeft de FIT-fabriek van C&A ernaar om nieuwe maatstaven te stellen in de textielproductie, door in Europa gemaakte, premium denim op een duurzamere en efficiëntere manier aan klanten te leveren.

Introductie van ‘You Are Walking on Denim’

Om het bewustzijn van de gerecyclede denimvloer te vergroten en klanten te betrekken, lanceert C&A de campagne ‘You Are Walking on Denim’. Door middel van creatieve videocontent en een aanwezigheid op sociale media benadrukt de campagne het innovatieve vloerconcept. In de winkel kunnen klanten QR-codes scannen die in de vloer zijn verwerkt om meer te weten te komen over het duurzame materiaal waarop ze lopen.