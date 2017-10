C&A blijft leider op gebied van biokatoen

C&A staat opnieuw op de eerste plaats als wereld’s grootste afnemer van gecertificeerd biokatoen, volgens het door Textile’s Exchange opgestelde 2017 Preferred Fibers and Materials Benchmark Report. 33 procent van al het katoen dat C&A verkocht in 2016 was gemaakt van gecertificeerd biologisch katoen. In het rapport vergelijkt Textile Exchange de data van duurzame materialen van 94 bedrijven, waaronder wereldwijd toonaangevende modewinkels.

“Het is een geweldige prestatie om nummer één van de wereld te zijn als het gaat om het gebruik van biokatoen en synthethische cellulosevezels. Daarnaast laat dit zien hoe onze strategie rondom de inzet van duurzame materialen een verschil maakt. Als belangrijke afnemer van landbouwmaterialen zoals katoen en houtpulp, zetten we ons vol in om betere resultaten voor boeren, samenlevingen en bossen te realiseren”, vertelt Jeffrey Hogue, Chief Sustainability Officer bij C&A.

“Al vele jaren nemen C&A en C&A Foundation een leidende rol in binnen de industrie. De manier waarop ze zich inzetten voor biologisch katoen is van onmisbare waarde in het streven naar een duurzame textielindustrie“, zegt Liesl Truscott, European & Materials Strategy Director bij Textile Exchange.

Textile Exchange schat dat C&A 136,8 miljard liter water bespaard heeft door de aankoop van gecertificeerd biokatoen. Tevens werd hierdoor het gebruik van 125.973 kilogram pesticiden voorkomen, werd de bodem van meer dan 139.973 hectaren land verbeterd en werd de uitstoot van het equivalent van 58,6 miljoen kilogram CO2 voorkomen. Naast biokatoen wordt C&A ook erkend als derde grootste afnemer van duurzaam katoen. Hieronder valt bijvoorbeeld het katoen dat van het Better Cotton Initiative (BCI) komt. In 2016 was C&A ook koploper in synthethische cellulosevezels, waaronder viscose, modal en lyocell. Hiermee laat het bedrijf haar toewijding zien voor het opkopen van vezels die niet uit bedreigde bossen komen, wat overeenkomt met het Canopy Style Initiatief.

Biologisch katoen: minder water, minder CO2

C&A is een pioneer in de industrie als het gaat om de afname van biokatoen. Meer dan een decennium geleden voegde C&A voor het eerst artikelen met biokatoen toe aan de collecties. In 2016 voldeed 33 procent van C&A’s katoen aan de standaarden van derde partijen zoals het Organic Content Standard (OCS) of het Global Organic Textile Standard (GOTS). Daarnaast was 20 procent van het katoenvolume afkomstig van Better Cotton.

In vergelijking met normaal katoen heeft biologisch katoen een significant kleinere impact op het milieu. Biokatoen wordt geteeldzonder pesticiden, synthetische meststoffen of genetisch gemodificeerde organismen (GMO). Hierdoor wordt tot 91 procent minder water gebruikt en het opwarmingspotentieel met 46 procent verlaagd1.

Biokatoen blijft echter maar een klein onderdeel van de wereldwijde katoenproductie. Daarom werkt C&A nauw samen met C&A Foundation en andere partners over de wereld om boeren te helpen obstakels waardoor biologisch katoen niet kon worden verbouwd, weg te nemen. Een voorbeeld hiervan is CottonConnect, de sociale onderneming die C&A in 2009 mede heeft opgericht. CottonConnect richt zich op het in contact brengen van boeren met merken en retailers. Door dit initiatief wordt er een transparante distributieketen gecreëerd en krijgen boeren training in agro-economische praktijken. Daarnaast steunt het de vooruitgang van het boerenleven en de formatie van sterke landbouwgemeenschappen.

C&A en C&A Foundation zijn ook de oprichters van de Organic Cotton Accelerator. Dit industrie-overkoepelende samenwerkingsverband zet zich op verschillende manieren in voor een welvarende katoensector. Zo zorgen ze ervoor dat boeren voordeel hebben bij de inkoop en makkelijker aan biologische zaden kunnen komen. Verder verzekeren ze de integriteit van biologisch katoen door de hele toeleveringsketen. C&A Foundation heeft daarnaast twee andere initiatieven voor belanghebbenden opgericht, Cotton 2040 en het Organic & Fair Trade Cotton Secretariat. Deze stimuleren de productie en de afname van biologisch katoen.

1Textile Exchange, 2014. Life Cycle Assessment (LCA) of Organic Cotton