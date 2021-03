Business School Nederland komt met een volledige fysieke MBA in Sustainable Leadership

De MBA in Sustainable Leadership van Business School Nederland (BSN) is een tweejarige opleiding voor ambitieuze, talentvolle (general) managers, die sustainability integraal onderdeel willen maken van hun reguliere bedrijfsvoering. Deze gaat vanaf september 2021 van start. Het is de enige fysieke MBA in Nederland waarin duurzaamheid volledig is geïntegreerd in de totale MBA-opleiding en aansluit op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen​. Elk hoofdvak uit deze MBA combineert leiderschapsontwikkeling en bedrijfskundige en sustainability kennis met als doel de impact van de organisatie duurzamer te maken. Het gaat niet alleen om de duurzaamheid van de eigen organisatie maar ook over de duurzaamheidsimpact van de producten en diensten die de organisatie levert.

Hoe ziet de MBA in Sustainable Leadership eruit?

De MBA-opleiding bestaat voor 40% uit projecten die op de eigen werkplek worden uitgevoerd om de transitie naar duurzaamheid daadwerkelijk in gang te zetten en de duurzame ambities te versnellen van onderzoek naar een duurzame oplossing. Bij die projecten staat Action Learning en Action Research centraal waarbij de opgedane kennis wordt vertaald naar de praktijk. De MBA biedt een uniek netwerk van medestudenten, docenten, sprekers en coaches met dezelfde ambities. Dit netwerk wordt ingezet voor collaborative learning.

Wat is onze visie op de combinatie sustainability en bedrijfsvoering?

Kofi Annan tijdens het World Economic Forum in 2009: “I propose that you, the business leaders… and we, the United Nations, initiate a global compact of shared values and principles which will give a human face to the Global market’.”

“Het gaat niet langer om de toekomst. Het nú vraagt om een andere kijk op onze economie waarbij we als organisaties verantwoordelijkheid nemen voor onze planeet, onze mensen en de toegevoegde waarde die we leveren. Het is tijd voor een integrale aanpak. Deze MBA-opleiding, waar we heel trots op zijn, biedt de mogelijkheid om regie te pakken op die uitdaging. De overheid gaat meer reguleren en de klant vraagt steeds meer naar duurzame producten en oplossingen. Dat vraagt bij managers om kwaliteiten als lef, leiderschap en onderbouwde argumentatie. Business School Nederland faciliteert hierin met MBA in Sustainable Leadership als kapstok. Onze business school staat al dertig jaar voor Action Learning naast kennis in onze MBA-programma’s. Het gaat om de transfer van kennis en onderzoek naar de praktijk, het gaat om actiegericht leren. Het wordt tijd, ook voor ons, dat we sustainable leadership daarvoor als uitgangspunt pakken.”– Susanne Koenders, Vice Dean bij Business School Nederland